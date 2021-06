SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 24 giugno 2021, dalle ore 21.30, presso la PALAZZINA AZZURRA, in Viale Buozzi a San Benedetto del Tronto si terrà la presentazione del libro “I segreti del Moby Prince. A 30 anni dalla più grande tragedia civile del mare in Italia” di Vincenzo Varagona, Vydia editore. L’evento è organizzato dalla Libreria Nave Cervo. Dialogano con l’autore Stefania Serino e Nicola Rosetti.

Descrizione del Libro:

Prefazione di Pietro Grasso

Il libro racconta, attraverso documenti e testimonianze inedite, 30 anni di battaglie per fare piena luce sulla strage del Moby Prince, avvenuta la notte tra il 10 e l’11 aprile 1991, nella rada del porto di Livorno: 140 persone persero la vita, nel rogo seguito all’impatto tra un traghetto Navarma diretto in Sardegna e la petroliera Agip Abruzzo. Due processi, una Commissione d’inchiesta del Senato, numerose pubblicazioni hanno tentato di ricostruire questa tragica vicenda dai contorni ancora oggi poco chiari. Parlano per la prima volta, in questo volume, alcuni dei familiari delle vittime, per lungo tempo chiusi in un dignitoso silenzio. Con l’autorevole prefazione di Pietro Grasso, che da presidente del Senato si è battuto con forza per l’accertamento della verità.

Contiene un inserto fotografico a colori.

(In copertina: fotografia di Massimo Sestini).

