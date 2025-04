“Salute in cammino per la cultura”, il 12 aprile ad Arquata del Tronto

ARQUATA DEL TRONTO – Sabato 12 Aprile torna l’appuntamento col progetto “Salute in cammino per la cultura” con una camminata che si svolgerà nel territorio del Comune di Arquata del Tronto, organizzata da Unione Sportiva Acli Marche Aps.

La manifestazione prenderà il via alle 15,30 con ritrovo dei partecipanti presso il Villaggio Sae di Borgo 1.

Il sentiero che sarà attraversato è di tipo E, lunghezza 4 chilometri, tempo di percorrenza 2 ore e 30 minuti circa.

Il percorso è ad anello con partenza dunque da Borgo, arrivo a Trisungo e poi ritorno sul punto di partenza a Borgo di Arquata del Tronto.

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509, entro il 10 Aprile, indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della manifestazione.