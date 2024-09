“Salute in cammino”, gli appuntamenti di settembre a Macerata

MACERATA – Proseguirà anche nel mese di Settembre il progetto di promozione dell’attività fisica “Salute in cammino Macerata”.

Sull’importanza del movimento per un buono stato di salute sono ormai migliaia gli studi che in tutto il mondo vengono pubblicati.

Camminare può salvare la vita, come ha dimostrato, dati alla mano, un team di scienziati, autori di un ampio studio basato sulla popolazione, pubblicato on line sul “British Journal of Sports Medicine”.

Fare tra i 9000 e i 10000 passi al giorno può ridurre il rischio di mortalità del 39% e il rischio di malattie cardiovascolari del 21%.

L’iniziativa “Salute in cammino Macerata è organizzata dall’U.S. Acli Marche Aps, dall’U.S. Acli provinciale di Macerata Aps, dalla Scuola italiana di camminata sportiva, dall’Asd Green Nordic Walking, col patrocinio del Comune di Macerata.

Il progetto prevede la partecipazione di persone di ogni età coinvolte ogni sera in una camminata, della durata di un’ora circa, per combattere la sedentarietà e l’inattività fisica.

Gli appuntamenti proseguiranno ogni martedì e venerdì (tranne quando piove) con partenza alle 21,30 da varie zone della città di Macerata e di comuni limitrofi.

Il primo appuntamento di settembre è fissato per martedì 3 settembre alla rotonda dei Giardini Diaz.

A seguire si partirà dal parcheggio Conad di Collevario (6 settembre), dal parcheggio della chiesa di Piediripa (10 settembre), dal quartiere nuovo dietro la chiesa del quartiere Vergini (13 settembre), dal parcheggio Superconti di Corridonia (17 settembre).

E ancora dal parcheggio sotto di Sasso d’Italia (venerdì 20 settembre), dal parcheggio alla rotatoria della pista ciclabile di Sambucheto (24 settembre) e dal piazzale della chiesa di Villa Potenza (27 settembre).

Per partecipare si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia.

La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina Facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3482407754.