Regione, più di mille posti disponibili nelle Marche per il Servizio Civile Universale

MARCHE – Per i giovani dai 18 ai 28 anni di età, dal 4 settembre e fino al 10 ottobre, è possibilità candidarsi per i progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero, nei diversi settori di intervento (Assistenza; Protezione civile; Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; Patrimonio storico, artistico e culturale; Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità).

Dopo aver selezionato il progetto d’interesse dalla banca dati “scegli il tuo progetto” raggiungibile dai siti www.serviziocivile.gov.it e www.serviziocivile.marche.it , è possibile valutare i contenuti del progetto prescelto direttamente nel sito web dell’ente proponente riportato nella banca dati.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL (Domanda On Line) occorre essere riconosciuto dal sistema attraverso un Sistema Pubblico di Identità Digitale (denominato SPID).

Tutte le informazioni sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) sono disponibili sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid.

Per approfondimenti (cos’è, cosa offre, perché farlo) sul servizio civile universale consulta il sito web www.scelgoilserviziocivile.gov.it