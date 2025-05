Recanati, tentata rapina: denunciato 29enne straniero

RECANATI – I Carabinieri della Stazione di Recanati hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 29enne somalo, residente in loco già noto alle Forze di Polizia, perché si è reso responsabile del reato di tentata rapina.

Il 29enne, poco dopo la mezzanotte dello scorso 7 maggio, in piazza Leopardi, ha tentato di sottrarre il telefono cellulare a un docente, residente in quel centro, che ha reagito immediatamente. Il somalo, sorpreso dalla reazione della vittima, ha intrapreso una colluttazione con questi con l’intento di scappare, cosa che gli riusciva.

Il docente ha, quindi, allertato il numero di emergenza 112 che ha fatto giungere sul posto la pattuglia della Stazione di Montecosaro che ha intercettato e bloccato il somalo pochi minuti dopo l’accaduto. Lo straniero, ancora in preda ad un forte stato di agitazione dovuto verosimilmente agli effetti dell’uso di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato presso l’Ospedale di Civitanova Marche, da personale del 118 intervenuto sul posto, dove comunque ha rifiutato le cure del caso. L’uomo è stato denunciato all’A.G. e segnalato al Prefetto per i provvedimenti di competenza.