Recanati, 32enne tenta il suicidio: salvato dai Carabinieri

RECANATI – Lunedì sera, in Recanati, un 32enne che si trovava in stato di alterazione psichica, causata dall’assunzione smodata di sostanze alcoliche, è salito su un muro di contenimento dell’altezza di circa 10 metri e, sporgendosi oltre la ringhiera di protezione, ha cominciato a urlare e minacciare di lanciarsi nel vuoto.

Il Comandante della Stazione Carabinieri di Recanati, allertato dalla Centrale Operativa, arrivato repentinamente sul posto, ha avviato un dialogo con l’uomo, cercando di rassicurarlo e di farlo desistere dalle sue intenzioni autolesioniste.

Dopo una lunga mediazione, il Luogotenente Angelo PARDI è riuscito ad avvicinarsi all’individuo, ad afferrarlo e a trarlo in salvo, proprio mentre questi accennava a lanciarsi nel vuoto, con l’aiuto di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Porto Recanati, che nel frattempo era giunta sul posto.

L’uomo è stato quindi soccorso da un equipaggio del 118 e trasportato presso l’ospedale di Civitanova Marche per le cure del caso.

Il Comandante della Stazione, nelle concitate fasi di afferrare il soggetto e di porlo in condizioni di sicurezza, ha riportato lievi lesioni personali.