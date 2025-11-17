Protezione Civile San Severino: esercitazione nell’area Ponte Sant’Antonio

SAN SEVERINO MARCHE – Il Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di San Severino Marche ha condotto una intensa esercitazione nell’area di Ponte Sant’Antonio focalizzata alla prevenzione del rischio idrogeologico. L’esercitazione ha permesso il collaudo di nuove attrezzature, in particolare una nuova pompa acquistata di recente con i fondi del Comune e della Regione.

Approfittando del periodo di “secca” del fiume Potenza, volontari e mezzi hanno lavorato per la pulizia delle arcate del ponte e delle sponde del fiume, rimuovendo, grazie alla collaborazione anche di un camion gru dell’impresa settempedana di Sauro Sticconi, tronchi, rami e detriti portati a valle dalla corrente. Questo tipo di intervento è cruciale per prevenire occlusioni che, in caso di piena, potrebbero causare esondazioni.

L’esercitazione ha rappresentato anche l’occasione per testare l’efficacia delle dotazioni in uso. In particolare, i volontari hanno provato la nuova pompa svuotando la storica fontana di San Francesco, che è stata completamente ripulita e poi riempita di nuovo.

Tra le attività della giornata anche la verifica del funzionamento dell’idrovora montana su un carrello appendice in dotazione al Gruppo comunale. Questa potente idrovora vanta una portata eccezionale di 2.660 litri al minuto, uno strumento utilissimo per la risposta alle emergenze.

L’idrovora e il Gruppo Comunale di San Severino Marche non sono nuovi agli interventi su vasta scala.

Questa attrezzatura, provata durante l’esercitazione, è stata utilizzata in più di un’occasione per portare aiuto e soccorso alle popolazioni colpite da eventi alluvionali in diverse zone d’Italia, rispondendo alle emergenze di Senigallia, Benevento, nella regione Liguria e in altre aree del Paese. Ciò a testimonianza del ruolo fondamentale del Gruppo settempedano nel sistema di Protezione Civile nazionale.

A sovrintendere e coordinare le complesse operazioni è stato il coordinatore del Gruppo comunale di Protezione Civile della Città di San Severino Marche, Dino Marinelli.

Durante l’esercitazione il sindaco, Rosa Piermattei, ha raggiunto l’area di Ponte Sant’Antonio per portare il saluto e l’apprezzamento dell’intera Amministrazione comunale, complimentandosi per l’attività quotidiana dei volontari a favore della comunità settempedana.

Il Gruppo di Protezione Civile di San Severino Marche svolge da sempre un ruolo essenziale nella preparazione e nella risposta a tutti i rischi, dall’antisismico all’idrogeologico, ed è un esempio di dedizione e competenza al servizio del prossimo.

Nelle foto: i volontari di Protezione Civile insieme al sindaco