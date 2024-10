Premio Città di Staffolo all’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri”

Il Premio Città di Staffolo 2024 si terrà sabato 26 ottobre presso la Chiesa di San Francesco.L’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri” ha saputo coniugare l’arte musicale con un profondo impegno sociale raccogliendo fondi per numerose cause benefiche

STAFFOLO (AN) – Per l’impegno sociale e musicale, l’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri” riceverà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 10:30 il Premio Città di Staffolo presso la Chiesa di San Francesco. Durante la consegna del premio, ci sarà un momento musicale come preludio del concerto che si terrà a Staffolo, presso la Sala Cotini, domenica 15 dicembre.

Il Comune di Staffolo, insieme alla Commissione Premio Città di Staffolo e alla Pro Loco, sono orgogliosi di promuovere l’edizione 2024 del Premio Città di Staffolo, organizzato con il patrocinio della Regione Marche. Quest’anno il prestigioso riconoscimento sarà conferito all’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri”, un ensemble che ha saputo coniugare l’arte musicale con un profondo impegno sociale, diventando simbolo di solidarietà e condivisione attraverso la musica.

L’Orchestra ha dimostrato come il potere della musica possa andare oltre le note, trasformandosi in uno strumento di beneficenza e aggregazione sociale, grazie a progetti che hanno coinvolto l’intera comunità delle Marche e oltre. Sin dalla sua nascita nel 2019, l’ensemble ha organizzato numerosi eventi musicali, raccogliendo fondi per cause benefiche e diffondendo la cultura musicale con un repertorio che spazia dalle colonne sonore dei film a classici del jazz, rock e pop.

In soli cinque anni, l’Orchestra è riuscita a donare oltre 90.000 euro ad associazioni benefiche, contribuendo in modo significativo al tessuto sociale e culturale del territorio. In segno di apprezzamento per il raggiungimento di grandi obiettivi a beneficio del bene comune, all’Orchestra verrà simbolicamente donata la Chiave della Città.

L’evento di premiazione si terrà sabato 26 ottobre 2024, alle ore 10:30, presso la Chiesa di San Francesco. Durante la consegna del Premio Città di Staffolo, ci sarà un breve momento musicale, preludio del concerto ufficiale del 15 dicembre, con l’esecuzione dell’Ave Maria di Schubert e Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone, eseguiti dal M° Fabiola Frontalini all’organo e dal M° Francesco Di Mauro alla tromba. Il concerto del 15 dicembre sarà diretto dal Maestro Gianpiero Ruggeri, docente di musica presso l’Istituto Comprensivo Moro-Carloni di Fabriano-Cerreto d’Esi.

Il Premio Città di Staffolo, istituito nel 2001 con il patrocinio della Regione Marche, riconosce personalità o enti che, attraverso il loro operato, hanno saputo promuovere e valorizzare l’immagine della regione nel campo artistico e culturale. All’evento parteciperanno l’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi, il Sindaco di Staffolo, Sauro Ragni, l’assessore alla Cultura del Comune, Lucia Toccafondo, il Vice Presidente della Provincia di Ancona, Giovanni Balducci e il Consigliere Regionale, Antonio Mastrovincenzo. L’incontro sarà moderato da Giancarlo Brecciaroli, presidente della Commissione del Premio Città di Staffolo, affiancato dai membri della commissione Rosella Paglioni, Roberta Marinelli e Federica Dolciotti.

Con questa 24ª edizione, l’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri” entra a far parte dell’albo d’oro del Premio, accanto a nomi illustri come Enzo Cucchi, Valeria Moriconi, Walter Piacesi, Marco Poeta, Walter Valentini, Arnaldo Pomodoro, Oscar Piattella, Eliseo Mattiacci, Mario Sasso, Maurizio Galimberti, Roberto Stelluti, Bruno D’Arcevia, Concetto Pozzati, Tino Stefanoni, Iginio Straffi, Teatro Giovani – Teatro Pirata, Giulio Vesprini, Aldo Grassini e Daniela Bottegoni, Francesca Faedi, AICU – Associazione Italiana Carlo Urbani Onlus e Giovanna Trillini e Nazareno Rocchetti.