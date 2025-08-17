Pollenza, 36enne denunciata per furto di gas

POLLENZA – I hanno denunciato all’A.G. una 38enne italiana, residente a San Severino Marche, che si è resa responsabile del furto aggravato di gas perpetrato ai danni della Società ITALGAS.

I Carabinieri, a seguito della denuncia sporta dal responsabile di zona della rete di distribuzione del gas, hanno accertato che la 38enne italiana, durante il periodo di permanenza presso l’abitazione di residenza, dal mese di Gennaio 2024 ad oggi, dopo aver rimosso i sigilli del contatore che erano stati apposti per morosità, ha sottratto più di 100 metri cubi di gas dalla rete di distribuzione gestita dal colosso energetico ITALGAS, per un valore di circa 200 euro. La donna, all’esito degli accertamenti, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.