Photowalk, il 29 Settembre a Cupramontana “fotografi social” da tutte le Marche

CUPRAMONTANA (AN) – Domenica 29 settembre Cupramontana sarà la protagonista dell’ultimo photowalk della stagione 2019, organizzato da Regione Marche, Fondazione Marche Cultura e il suo Social Media Team e sarà “invasa” da appassionati di fotografia provenienti da tutte le Marche. La passeggiata, guidata e gratuita, si terrà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e sarà rivolta a tutti coloro che hanno un account social (Facebook, Instagram, Twitter) dove poter condividere le meraviglie e le curiosità della località attraverso l’hashtag #cupramontanaphotowalk.

I partecipanti, suddivisi in gruppi, saranno accompagnati dalle guide dell’Archeoclub e andranno alla scoperta dell’origine romana di Cupramontana con la visita al Palazzo Comunale dove verranno esposti anche gli antichi incunaboli e cinquecentine. Conosceranno i segreti del vino ai Musei in Grotta con la visita al Museo Internazionale dell’Etichetta e nello spazio dedicato alla Sagra dell’Uva potranno incontrare alcuni carristi che racconteranno il loro lavoro. All’Enocupra degusteranno del buon Verdicchio incontrando i produttori locali. Visiteranno inoltre il centro storico e le chiese di San Leonardo e Santa Caterina oltre ad ammirare un bellissimo scorcio panoramico delle colline e dei monti circostanti dal balcone di una casa storica con accesso dalla Ex Edicola di Piazza Cavour.

La visita e la conoscenza del paese non può non completarsi con la sua tradizione culinaria tutelata dalla Denominazione Comunale De.Co “Cupramontana”. I partecipanti infatti potranno degustare assaggi di piatti tipici della tradizione come gnocchi alla papera, polenta al sugo, coniglio in porchetta e vino Verdicchio allietati da un’esibizione di saltarello.

Per coloro che vorranno proseguire la scoperta di Cupramontana è prevista anche una visita pomeridiana facoltativa (senza guida) all’Abbazia del Beato Angelo, al castello di Poggio Cupro e all’Eremo dei Frati Bianchi.

All’evento, completamente gratuito, si unisce un challenge fotografico rivolto ai partecipanti. Le foto che verranno condivise con l’hashtag #cupramontanaphotowalk avranno la possibilità di vincere un soggiorno in B&B per due persone, una cena per due persone e omaggi dal territorio pensati per il photowalk.

Le iscrizioni al photowalk si effettuano attraverso il blog ufficiale del turismo della Regione Marche www.destinazionemarche.it

Maggiori info: https://www.destinazionemarche.it/photowalk-cupramontana/