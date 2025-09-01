Sagra dell’Uva, dal 2 al 5 ottobre 2025 a Cupramontana

CUPRAMONTANA – 88°edizione della Sagra dell’Uva di Cupramontana. La sagra più antica delle Marche celebre della tradizione vinicola, in programma da giovedì 2 ottobre a domenica 5 ottobre. Per quattro giorni il borgo si animerà di musica, enogastronomia e tradizione, offrendo ai visitatori un’esperienza unica:

Balli popolari e canti tradizionali con gruppi folcloristici, bande musicali e stornellatori;

Palio della Pigiatura, la storica gara della vendemmia a piedi nudi;

Sfilata dei Carri Allegorici, realizzati dai giovani delle contrade con creatività e ironia;

Le caratteristiche “Cappanne”, dove degustare piatti tipici della tradizione marchigiana e il rinomato Verdicchio di Castelli di Jesi.

Le serate in Piazza Cavour saranno dedicate ai concerti e agli spettacoli dal vivo:

Giovedì 2 ottobre 2025 (Piazza Cavour)

19,30 Inaugurazione 88ª Sagra dell’Uva

19,30 Esibizione “Corpo Bandistico don N. Bonanni” di Cupramontana e “Banda musicale

cittadina di Morro d’Alba”

Spettacolo di apertura e brindisi – Piazza Cavour

19,30 Apertura Stand Gastronomici; Apertura Fonti del Verdicchio

22,00 JOLLY BLU Cover band degli 883 Piazza Cavour

Venerdì 3 ottobre 2025 (Piazza Cavour)

19,30 Apertura Stand Gastronomici

19,30 Apertura Fonti del Verdicchio

22,00 CISCO

24,00 CRISTIAN MARCHI

Sabato 4 ottobre 2025

12,00 Apertura Stand Gastronomici

15,30 Sfilata Gruppo culturale Massaccio (Partenza da Via Marianna Ferranti)

16,00 Palio della Pigiatura

A seguire esibizione Gruppo culturale Massaccio (Piazza Cavour)

18,00 Gruppo canti Folk (Vie del centro storico)

La raganella

20,00 Apertura Fonti del Verdicchio

22,00 EIFELL 65 (Piazza Cavour)

Domenica 5 ottobre 2025

10,00 Ricevimento autorità (Sala consiliare)

11,30 Sfilata dei Gonfaloni

Esibizione “Corpo Bandistico Don N. Bonanni” di Cupramontana e “Banda musicale cittadina di Morro d’Alba”

Esibizione Gruppo culturale Massaccio

12,00 Apertura Stand Gastronomici

15,15 Sfilata dei Carri Allegorici

17,15 Premiazione Carri Allegorici e stand

17,30 Esibizione gruppo folcloristico ASD Urbanitas Apiro

18,00 DISCO TIME (Piazza Cavour)

19,30 CRISTIANO MALGIOGLIO (Piazza Cavour)

19,30 Apertura Fonti del Verdicchio

22,00 Fuochi d’artificio

Fondazione Sagra dell’Uva via Nazario Sauro n. 1 60034 Cupramontana (AN)

MOSTRE APERTE:

Mostra di pittura artistica Anderlucci Luisa e Sabbatini Marina

“ARMONIA DEGLI SPAZI E COLORI”

Inaugurazione sabato 27 settembre ore 17:00

Sala Raul Bartoli (via M. Ferranti, 44)

Apertura:

Domenica 28 settembre dalle 10:30 alle 12:30

Orari:

giovedì e venerdì dalle 19:00 alle 23:00

sabato dalle 19:00 alle 24:00

domenica dalle 10:00 alle 12:30 – dalle 15:00 alle 20:00

MIG – Musei in grotta (corso Leopardi)

Verdicchio da vivere – Borghi aperti –

Visita guidata dell’intero complesso museale

Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica è previsto un biglietto d’ingresso comprensivo del concerto, acquistabile in loco o su Ciaotickets.

La Sagra dell’Uva di Cupramontana è un evento che unisce radici e futuro, una festa di comunità e tradizione che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori.