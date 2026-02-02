San Severino Marche, lavori via Matteotti: scattata la chiusura al transito

SAN SEVERINO MARCHE – È scattata ufficialmente questa mattina la chiusura al transito di un tratto fondamentale di via Matteotti, arteria di snodo della viabilità del centro storico, necessaria per consentire l’esecuzione di delicati interventi di palificazione e consolidamento del sottosuolo a supporto di un edificio privato danneggiato dal sisma.

Come stabilito da un’apposita Ordinanza della Polizia Locale

le restrizioni rimarranno in vigore per l’intero mese di febbraio, con una conclusione prevista, almeno per il momento, per il giorno 27 febbraio.

Il tratto interessato dal divieto di transito veicolare è quello compreso tra la rotatoria Avis (intersezione con via Roma) e l’intersezione con viale Eustachio e via Eustachio. Per agevolare le manovre dei mezzi d’opera e garantire il flusso del traffico alternativo, in viale Eustachio (tra il civico 43 e l’incrocio con via Matteotti) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

Il Comando di Polizia Locale monitorerà costantemente la situazione per ridurre al minimo i disagi e garantire la sicurezza stradale.

Per qualsiasi necessità, informazione o segnalazione, i cittadini possono contattare i seguenti numeri di telefono 0733641250 oppure 328 7609573.

Per chi deve raggiungere la zona di viale Eustachio dall’esterno città si consiglia l’ingresso da via del Vallato, proseguimento su viale Bigioli e immissione in viale Eustachio. Per chi proviene dal centro città si consiglia il transito su via Settempeda, via Gorgonero e viale Bigioli.

Per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale

i mezzi provenienti da Tolentino/Serrapetrona possono raggiungere regolarmente la stazione ferroviaria, ma per il deflusso utilizzeranno viale Mazzini in direzione cavalcavia verso via San Michele. Per informazioni su eventuali cambiamenti di orari e percorsi è bene informarsi presso le società che gestiscono il servizio Tpl.

L’Amministrazione comunale inoltre invita i residenti e gli automobilisti alla massima collaborazione e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata nelle aree interessate.

Nelle foto: la Polizia Locale impegnata nella viabilità di via Matteotti e i divieti installati