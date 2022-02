Pesaro, lavori in strada Pantano Castagni: da lunedì modifiche alla viabilità

Dal 21 febbraio modifiche alla viabilità di Muraglia e Santa Veneranda; le deviazioni saranno valide fino al termine dei lavori di Marche Multiservizi, previsto fra 4 settimane

PESARO – Modifiche alla viabilità a Muraglia e Santa Veneranda da lunedì 21 febbraio 2022, data in cui inizieranno i lavori di bonifica delle reti gas-acqua in strada Pantano Castagni di Marche Multiservizi.

L’intervento comporterà la deviazione del traffico nel tratto tra via Pantano e l’innesto con l’interquartieri.

Le autovetture potranno utilizzare via Pantano per il collegamento tra la strada interquartieri e la zona di Muraglia (via Carloni, via Guerrini, via Flaminia e via Lombroso).

Gli autocarri, per raggiungere strada Pantano Castagni, dovranno deviare su un percorso più ampio da via Lombroso: non potranno svoltare in via Guerrini (salvo destinazioni nelle immediate vicinanze) ma proseguire su via Flaminia e Fratti, per poi continuare su via Giolitti o riprendere l’interquartieri da via Trometta e lungo Genica.

I camion provenienti dall’interquartieri dovranno invece deviare sulla direttrice di via Giolitti – via Fratti per poi svoltare in via Flaminia e raggiungere via Lombroso in direzione Fano.

Per le autovetture rimane l’alternativa di via Pantano. Per raggiungere l’impianto sportivo di Santa Veneranda si dovrà passare da via Del Rio.

La durata dei lavori, svolti da CPL Concordia per MMS, è stimata in 4 settimane. Interesserà strada Pantano Castagni da via Pantano fino all’area di incrocio con l’innesto dell’interquartieri e oltre. Residenti e lavoratori delle attività della zona (via del Castagneto) potranno transitare compatibilmente con lo stato di avanzamento lavori.