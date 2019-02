Pesaro, “Green fitness DAY”: il 17 febbraio camminata e raccolta rifiuti

PESARO – Domenica 17 febbraio, è in programma “Green fitness DAY”, #Unite4fitness #unite4Pesaro, ovvero una camminata tutti insieme per la salute e per la città.

A partire dalle ore 10, l’appuntamento è al parcheggio di Campo di Marte (Baia Flaminia), “per una marcia con raccolta di rifiuti per promuovere il movimento e contribuire a mantenere la nostra meravigliosa Pesaro pulita”, si legge nella locandina dell’evento.

Da Campo di Marte, percorrendo la spiaggia, si arriverà fino alla Palla di Pomodoro, mentre al ritorno si passerà per il lungomare di viale Trieste.

All’iniziativa prenderanno parte anche le assessore al Benessere Mila Della Dora e alla Sostenibilità Franca Foronchi.

“Due sono gli aspetti interessanti di questa iniziativa: l’aspetto sportivo-salutistico e quello di salvaguardia dell’ambientale – spiegano Mila Della Dora e Franca Foronchi –. Il Comune vi aderisce con convinzione proprio perché l’obiettivo è preservare la nostra città pulita, ma anche quello di contribuire alla salute della gente promuovendo il movimento. Invitiamo quindi i cittadini a prendere parte all’evento in programma domenica, che è anche un modo per socializzare e per ‘rafforzare’ il senso civico di ognuno di noi”.

L’evento – organizzato da Mondo Fitness Les Mills Pesaro, in collaborazione anche con Marche Multiservizi – ha il patrocinio del Comune di Pesaro.

“Uscire la domenica mattina e stare in compagnia di tante altre persone che condividono lo stesso amore per la città di Pesaro e la stessa passione per il movimento in qualsiasi forma, è un’alternativa fantastica al divano – dicono gli organizzatori -! Quindi, tutti insieme a passeggio con guanti e sacchi per la raccolta, sperando sia l’inizio di una sana abitudine: muoversi e tenere pulita la città”.

A tutti i partecipanti verrà data in omaggio la t-shirt dell’iniziativa e inoltre la palestra Mondo Fitness consegnerà free pass per 2 settimane di prova gratuita dei corsi.