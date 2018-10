Pesaro, “Formati&Informati”: il 2 e 3 ottobre appuntamento con Fotografia Social

Presso la biblioteca San Giovanni il corso pratico di fotografia social tenuto da Valentino Sergi

PESARO – Appuntamento con l’iniziativa Formati&Informati, percorso formativo organizzato dall’InformaGiovani – assessorato al Benessere (Politiche Giovanili) del Comune di Pesaro e dall’A.T.S. 1, in collaborazione con l’associazione Tavolo Studenti.

Il percorso, finanziato dalla Regione Marche, PF Politiche Giovanili e Sport, all’interno dell’intervento “GiovanINformati”, prevede incontri informativi destinati principalmente ai giovani, con l’intento di proporre gratuitamente delle opportunità formative utili per orientarsi in un mercato del lavoro sempre più in evoluzione. L’iniziativa terminerà martedì 30 ottobre.

I corsi, tenuti da esperti, si svolgono dalle ore 17.30 alle 19.30, nella Sala 7 della biblioteca San Giovanni di Pesaro, con ingresso gratuito e aperto a tutti.

Martedì 2 ottobre e mercoledì 3 ottobre, il percorso continua con “Fotografia Social – impara i segreti di Instagram per promuoverti in modo professionale con il tuo smartphone”, tenuto da Valentino Sergi – giornalista, social media strategist e direttore dell’Agenzia creativa Officine Meningi.

Il corso pratico di fotografia social fornirà gli strumenti essenziali per impostare in modo professionale la comunicazione su social network visivi come Instagram. I partecipanti acquisiranno le competenze per produrre e organizzare contenuti utilizzando il proprio smartphone attraverso l’utilizzo di software gratuiti, migliorando così la propria visibilità in rete. A questo si aggiunge un’introduzione al diritto d’autore e alla privacy, per gestire in sicurezza i propri elaborati nel rispetto delle normative vigenti e alcune fondamentali linee guida sulla creazione di contenuti efficaci, tra cui la creazione di un piccolo set fotografico.

Verrà rilasciato, su richiesta dei partecipanti, l’attestato per l’attribuzione di crediti formativi.

Per informazioni e adesioni scrivere a informagiovani@comune.pesaro.pu.it o telefonare allo 0721-387.775