Pesaro, conferenza del prof. Ludovico Bramanti sull’Astrologia

L’evento si terrà martedì 25 giugno presso la sala convegno di palazzo Ciacchi

PESARO – Martedì 25 giugno 2024, alle ore 17.45 nella sala convegni di palazzo Ciacchi , in via Cattaneo, a Pesaro, il prof. Ludovico Bramanti, già direttore del Conservatorio “Rossini” di Pesaro, converserà su “Breve storia dell’Astrologia”.

L’Astrologia è una disciplina che da oltre 3000 anni indaga le correlazioni fra i movimenti degli astri e la vita umana. Oggi non oseremmo affermare che sia una scienza: ma come si spiega che dai Caldei a Carl Gustav Jung abbia influenzato profondamente la storia della cultura occidentale attraverso grandi pensatori, filosofi, artisti e sovrani?

Ludovico Bramanti (Firenze 1959), diploma di pianoforte al Conservatorio di Ferrara, laurea in Lettere all’Università di Pisa, è oggi titolare di una cattedra di Pianoforte al Conservatorio “Rossini” di Pesaro, del quale è stato direttore per due mandati triennali, dal 2014 al 2020. Ha svolto attività concertistica, solistica e cameristica in Italia e all’estero facendo anche parte di giurie di concorsi nazionali e internazionali. Ha lavorato dal 1995 al 2014 al Rossini Opera Festival di Pesaro con incarichi diversi, fra cui quello di coordinatore artistico; è stato consigliere di amministrazione del ROF e della Fondazione Rossini. Ha svolto attività didattica in molti conservatori italiani e nel 2017 è stato nominato professore onorario del China Conservatory di Beijing. Dal 2021 al 2024 ha diretto il Conservatorio “Lèttimi” di Rimini, portandolo prima alla statizzazione e poi alla fusione con quello di Cesena.

Da più di 40 anni studia Astrologia.