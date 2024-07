Pesaro, Avap: la festa per i 30 anni di impegno sociale

L’Associazione volontariato antidroga è impegnata sul territorio a sostenere e recuperare i ragazzi nonché a offrire vicinanza alle famiglie

PESARO – Domenica 30 giugno 2024 presso la sede dell’AVAP (Associazione volontariato antidroga, Pesaro) si sono celebrati i 30 anni di impegno sociale sul territorio finalizzato al sostegno e recupero dei ragazzi verso una nuova vita e alla vicinanza alle famiglie.

Si è aperta la mattinata con la presentazione dell’associazione da parte della responsabile storica e fondatrice di AVAP Paola Uguccioni . Di seguito riportiamo il comunicato di Francesca Guidi, moderatrice dell’evento.

Molto importante la presenza delle Istituzioni a partire dal Questore di Pesaro Francesca Montereali : il suo un intervento incisivo e aperto a un dialogo sempre più stretto a sostegno di questa associazione per tutto il territorio della provincia e non solo.