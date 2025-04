La Stramacerata, il 6 aprile la 39esima edizione

Torna la popolare manifestazione podistica che coinvolge professionisti e non

MACERATA – Domenica 6 aprile torna la Stramacerata, la manifestazione podistica giunta alla 39^ edizione organizzata dalla Polisportiva Acli guidata dal presidente Ulisse Gentilozzi con il patrocinio del Comune di Macerata che collabora fattivamente, il supporto tecnico di Coni e Fidal a cui si è aggiunto anche quest’anno il patrocinio dell’Università di Macerata che ha apprezzato e sposato le finalità dell’iniziativa.

A dimostrazione del fatto che la Stramacerata vuole essere un evento che coinvolge tutta la città si segnala anche la collaborazione di due organizzazioni giovanili, la Agesci Macerata2 e la Compagnia del Savio, che parteciperanno con un gruppo di volontari per integrare il team della Polisportiva Acli

Non vanno inoltre dimenticati anche i numerosi sponsor che hanno voluto legare il loro nome a questa manifestazione. Come negli ultimi anni, la Stramacerata avrà il suo centro nell’area dei Giardini Diaz dove partiranno e arriveranno tutte le manifestazioni previste in calendario.

Una novità significativa che riguarda questa edizione è il “Villaggio” della manifestazione che sarà interamente collocato nella rinnovata Terrazza dei Popoli e sarà aperto non solo domenica mattina, prima e durante la manifestazione, ma anche nel pomeriggio di sabato a disposizione per informazioni, iscrizioni dell’ultimo momento e ritiro dei pettorali.

“Ci prepariamo a vivere un’entusiasmante giornata di sport e condivisione con la 39esima edizione della Stramacerata, un appuntamento che unisce i sani valori dello sport e la solidarietà – interviene il sindaco Sandro Parcaroli -. Un evento sportivo molto apprezzato da professionisti e non che permette anche di ammirare le unicità culturali, architettoniche e paesaggistiche della nostra città. Un ringraziamento particolare a tutti gli attori in campo che con passione e grande spirito di partecipazione, da 39 anni, realizzano questo significativo appuntamento per Macerata”.

“L’Amministrazione comunale di nuovo al fianco della Stramacerata, un evento capace di coniugare sport, salute e svago per tutte le età – afferma l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi -. Questa manifestazione non è solo una semplice corsa, ma un’occasione unica per unire la nostra comunità e promuovere uno stile di vita attivo e sano. ‘Stramacerata’ offre diverse modalità di partecipazione, dalle corse competitive per gli atleti più esperti, fino alle passeggiate tranquille pensate per le famiglie e i bambini per non parlare poi della ‘Stracanina’, una corsa dedicata ai nostri fedeli amici a quattro zampe, così da rendere questo evento ancora più inclusivo e divertente per tutti i membri della famiglia. Sono certo che sarà una bella giornata di sport e convivialità. Che siate corridori appassionati, amatori del jogging o semplici camminatori, la ‘Stramacerata’ è l’occasione perfetta per mettersi in gioco, socializzare e godere della bellezza della nostra città”.

“La polisportiva sin dalla sua fondazione ha perseguito finalità sociali di aggregazione e di fraternità attraverso lo sport, promovendo così un benessere sia fisico che spirituale – interviene il presidente della Polisportiva Acli Ulisse Gentilozzi -. Non ha mai cercato e celebrato il campione ma ha accolto e tesserato, chi agonisticamente pronto e preparato come chi desideroso di camminare in compagnia. Ha sempre vinto l’aggregazione più che la competizione. L’organizzazione della Stramacerata, che ha visto vari percorsi in diversi quartieri e vie di Macerata, ha sempre privilegiato lo sport attivo, non da spettatore, quello che cementa e promuove amicizie e aggregazione e non quello che divide ed emargina. Voglio ringraziare in particolar modo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa e che hanno pienamente sposato le sue finalità sociali e sportive”.

L’evento più importante dell’intera manifestazione è la gara podistica competitiva di 10,1km valevole per il Gran Prix Fidal Marche che prenderà il via alle ore 9,30 dai Giardini Diaz e si svolgerà lungo un circuito quasi interamente pianeggiante che include i viali che costeggiano le mura cittadine fino a raggiungere piazza della Vittoria percorrendo corso Cavour nei due sensi di marcia. Un percorso molto veloce e lineare che, proposto per la prima volta nella precedente edizione, è stato particolarmente apprezzato sia dai podisti più allenati che dagli amatori che potranno iscriversi alla gara non competitiva.

Ma a partire dalle ore 9 altri eventi avranno già animato questa edizione della Stramacerata. La passeggiata di circa 4km condividerà una parte del percorso della gara podistica per poi raggiungere il centro storico transitando per piazza della Libertà, via Crescimbeni e via Garibaldi e raggiungere di nuovo i Giardini Diaz. Alla passeggiata si aggregheranno i bambini della scuola dell’infanzia “F.lli Cervi” dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” accompagnati dai genitori:

“La scelta è stata dettata dal fatto che il team docente considera lo sport ed il movimento come un’attività che unisce le persone e promuove valori positivi come l’ amicizia, il rispetto, la lealtà e la collaborazione – fanno sapere dalla scuola -. Lo sport come strumento di crescita personale, come vera scuola di vita, capace di insegnare, l’impegno per raggiungere un traguardo, di abituare alla socializzazione e al rispetto delle regole e di generare fiducia e passione. Una ‘scuola’ importante e insostituibile per le nuove generazioni”.

Stesso percorso e stesso orario per la Stracanina che vedrà protagonisti i nostri amici più cari e fidati.

Sempre alle 9 prenderà il via anche il gruppo di Nordic Walking per una camminata di 8 km.

Subito dopo, e prima della gara podistica, si svolgeranno le due competizioni dedicate ai bambini dai 6 ai 14 anni che utilizzeranno il circuito realizzato intorno ai Giardini Diaz.

Tutte le informazioni sulla manifestazione sportiva, comprese le modalità per la partecipazione, sono disponibili sul nuovo sito www.stramacerata.it mentre, seguendo le pagine social sui canali Facebook e Instagram, si potrà rimanere aggiornati sulle ultime novità della manifestazione e condividere tutte le immagini e le emozioni della Stramacerata

Nella foto: il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, il docente Unimc Romolo Donzelli, il presidente Polisportiva Acli Ulisse Gentilozzi e Giacomo Cacciolari in rappresentanza dell’Agesci Macerata2 e la Compagnia del Savio