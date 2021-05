Pergola, presentata l’offerta turistica agli albergatori della costa

PERGOLA – Interessante e partecipato educational a Pergola promosso dal Comune di Pergola grazie a Confcommercio Marche Nord, nell’ambito dell’Itinerario della Bellezza. Una preziosa iniziativa per illustrare agli albergatori della costa la variegata offerta turistica di uno dei borghi più belli d’Italia, da proporre ai propri clienti. Presenti con il direttore Amerigo Varotti e il presidente Angelo Serra, la sindaca Simona Guidarelli e l’assessora al turismo Sabrina Santelli, ben 20 albergatori di Gabicce Mare, Pesaro e Fano.

L’occasione per mostrare le bellezze della città, tra cui il Museo dei Bronzi dorati, il centro storico, la chiesa di Santa Maria delle Tinte e di Sant’Andrea, il Palazzolo e la cappella dei Re Magi, ma anche le eccellenze enogastronomiche e i vari tipi di esperienze, ad iniziare dal cicloturismo. All’educational hanno partecipato anche Ombretta Pepe di Riviera Incoming, Luciano Cecchini, presidente provinciale Albergatori e di Alberghi Consorziati, Fabrizio Oliva di Apa. L’idea concretizzata da Confcommercio è stata dell’assessora Santelli: «Sono molto soddisfatta della riuscita dell’educational. L’avevo proposta al direttore Varotti e si è realizzata riscuotendo un ottimo successo. Abbiamo presentato la nostra importante offerta che spazia dalla cultura all’enogastronomia, fino alle varie tipologie di esperienze che si possono vivere a Pergola, agli albergatori della costa, con l’obiettivo di attrarre questa estate ma anche in bassa stagione i turisti che scelgono la nostra provincia. Facendo rete, collaborando, presentando un territorio nella sua interezza, dal mare alle aree interne, le potenzialità aumentano con indubbi benefici per tutti».

L’educational è una delle tante iniziative realizzate da Confcommercio nei Comuni dell’Itinerario della Bellezza: «Una bella e proficua mattinata. Lo scopo – spiega Varotti – è far conoscere il nostro meraviglioso territorio agli albergatori che durante la stagione propongono ai clienti escursioni e visite. Il nostro tour operator Riviera Incoming ne ha già programmate diverse per i prossimi mesi. Questi educational saranno promossi anche in altri Comuni, dopo che l’anno scorso si sono tenuti a Cagli e Fossombrone. Intanto per la seconda metà di giugno ne abbiamo programmato uno che vedrà protagonisti importanti blogger che da Gabicce Mare si sposteranno in varie località della provincia. Ne stiamo inoltre definendo un altro con la stampa estera presente in Italia, in occasione della inaugurazione, a metà luglio, del Soccorso Coverto a Cagli. Educational ma non solo: è in uscita la nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza con ben 13 comuni, mentre è in lavorazione l’Itinerario del Silenzio e della Fede, di cui farà parte anche Pergola».

Al Museo dei Bronzi dorati, l’amministrazione comunale ha presentato agli albergatori anche il video promozionale ‘Pergola le semplici magie di uno dei borghi più belli d’Italia’, di cui si sta realizzando la seconda parte. Un lavoro che ha molto colpito gli albergatori. Ora il video sarà promosso da Confcommercio sui vari canali social e trasmesso questa estate sul maxi-schermo installato a Gabicce, dall’associazione Albergatori, fuori dal Palazzo del Turismo. L’estate è alle porte, Pergola è pronta ad ospitare turisti e visitatori.