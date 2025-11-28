Cioccovisciola, dal 6 all’8 dicembre 2025 a Pergola

Torna la Cioccovisciola, Fiera Nazionale del Cioccolato e del Visciolato tra gusto e tradizione in uno dei Borghi più Belli d’Italia. Si potrà arrivare anche a bordo del treno storico

PERGOLA – Cambia la denominazione la Cioccovisciola di Pergola, cresciuta negli anni tanto da diventare tra le manifestazioni natalizie di maggior successo, non l’essenza: gusto, qualità e tradizione.

L’evento più dolce dell’anno diventa Fiera Nazionale del Cioccolato e del Visciolato e animerà il cuore di uno dei Borghi più Belli d’Italia il lungo weekend dell’Immacolata: 6, 7 e 8 dicembre.

E’ stato presentato presso Confcommercio Marche Nord, Pergola, infatti, fa parte da sempre del progetto di promozione turistica ‘Itinerario della Bellezza’ curato dall’associazione.

Una vera e propria storia d’amore tra gusto e tradizione, quella che unisce il cioccolato artigianale e il visciolato, eccellenza simbolo del territorio pergolese.

Cioccolateria e pasticceria d’eccellenza, musica, spettacoli e animazione per grandi e piccini per riscoprire l’atmosfera del Natale.

E poi show cooking a cura dei Maestri Cioccolatieri, mercatini, idee regalo e artigianato di qualità.

Un ricco programma pensato per tutta la famiglia, nel segno del gusto e della convivialità.

Sotto un cielo di luci che illuminerà chiese, palazzi e vicoli, Pergola diventerà la scenografia perfetta del Natale: tra note gospel, spettacoli dal vivo e laboratori del cioccolato, sarà impossibile non lasciarsi travolgere dalla magia delle feste.

Piazza Ginevri tornerà ad ospitare – dopo il successo dello scorso anno – la pista di ghiaccio sotto il grande albero, ancora più grande, ancora più bella. Pista che resterà aperta per tutto il periodo natalizio. Un’attrazione amatissima da grandi e piccini, dove trascorrere ore di divertimento e allegria.

Lungo corso Matteotti e via Don Minzoni, sin dal mattino la passeggiata del gusto, un itinerario gourmand tra stand dedicati alla cioccolateria artigianale, alla pasticceria natalizia, al visciolato, ai vini e ai migliori prodotti tipici enogastronomici. E non mancherà il tartufo, altra eccellenza pergolese.

In piazza IV Novembre troverà spazio il Christmas Village Store: lo store interamente dedicato alla magia del Natale con una ricca scelta di idee regalo.

Il Villaggio di Babbo Natale, per la gioia dei bambini, invece, sarà allestito in piazza Fulvi.

Sabato 6 alle 17 l’attesissima accensione delle luminarie e l’apertura della pista di ghiaccio.

Tre i grandi spettacoli. Si parte con i ‘City of Rome Pipe Band’, concerto e sfilata della prima banda di cornamuse e tamburi scozzesi d’Italia.

Il 7 sarà la voce di Sherrita Duran & The Gospel Singers: voci che riscalderanno l’atmosfera e i cuori. La mattina, ore 11, sarà la grande sfilata della Fanfara dei Bersaglieri e il concerto ad animare il centro storico.

Infine, l’8 l’esibizione della “Santa Klaus Marching Band”.

Domenica sera, il foyer del teatro ‘Angel Dal Foco’ ospiterà la ‘CioccoCena’ di qualità al sapore di Cioccolato e Visciolato.

Anche quest’anno si potrà arrivare alla Cioccovisciola a bordo del treno storico della Subappennina Italica. Quelle de ‘I Treni del Natale’, in programma il 6, 7 e 8 dicembre, sono le nuove corse, finora tutte sold-out, dell’iniziativa turistica in treno per visitare le Marche promossa dalla stessa Regione. Un’esperienza unica e tra quelle che, secondo la CNN Travel, i turisti devono compiere se vogliono vivere davvero una completa esperienza italiana. I partecipanti visiteranno il museo dei Bronzi dorati e della Città di Pergola, per poi immergersi nella magica atmosfera natalizia nel centro storico.

La giornata di lunedì si aprirà con la quinta ‘CorriPergola’, gara podistica al sapore di visciola e cioccolato.

Programma completo: pagine sociale e www.pergolaturismo.it