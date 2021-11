Ostra, il 14 novembre la sesta edizione del Memorial Giancarlo Ceccacci

OSTRA (AN) – Quella di domenica 14 novembre a Pianello d’Ostra è ufficialmente l’edizione numero sei del Memorial Giancarlo Ceccacci, nel segno di una serena e sicura ripartenza post covid ma anche di una nuova sede logistica: non più gli impianti sportivi in via Fausto Coppi e la partenza e l’arrivo in via San Gregorio (già sede storica delle più belle gare organizzate fin dagli anni settanta dal Gruppo Sportivo Pianello) bensì la Cantina Bottafosca e il ristorante il Piazzale.

Nuovo è anche il percorso di questa terza prova in calendario dell’Adriatico Cross Tour 2021-2022, più l’assegnazione dei titoli regionali FCI Marche per agonisti e amatori.

Il tracciato è di 2,3 chilometri, veloce ma non particolarmente duro con alcuni punti tecnici. Solo la partenza e l’arrivo sono su asfalto in via Santa Maria Apparente.

Passione e tradizione ciclocrossistica sono ben radicate da molti anni a questa parte nel territorio di Pianello d’Ostra, suscitando l’apprezzamento degli addetti ai lavori e dei partecipanti. A sponsorizzare l’evento in toto i partner Studio Tecnico Ceccacci Lorenzo, Cingolani Bike Shop, Fertesino, Valmisa Packaging, Cantina Boccafosca, Ultraneon, MGS Electric Srl, unitamente all’amministrazione comunale di Ostra che ha concesso il patrocinio.