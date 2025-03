Osimo, il 18 e 19 marzo va in scena “La Commedia” con Ale & Franz

OSIMO – Martedì 18 e mercoledì 19 marzo 2025, alle ore 21.15, al teatro La Nuova Fenice di Osimo andrà in scena “La Commedia” con Ale & Franz. Lo spettacolo è scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini ,Alberto Ferrari e Antonio De Santis.

Due uomini di mezza età. L’incontro causale in un parco. I soliti discorsi di circostanza che lentamente prendono forma e confluiscono in un unico argomento: l’amore. Questa emozione che non invecchia mai. La più libera, la più vera, la più profonda delle passioni. Il sentimento, per eccellenza, quello da vivere senza limiti o barriere, di alcun tipo. L’amore che mantiene sempre giovani, che arriva a qualunque età. L’amore con la A maiuscola! Una trepidazione che è impossibile controllare, perché, al cuor non si comanda, mai!

Però…

Quando dai bei discorsi si passa alla realtà, le cose cambiano…e non poco.

Un evolversi di eventi e situazioni che si susseguono, costruendo certezze e ribaltandone un attimo dopo, togliendo ogni punto di riferimento agli spettatori e ai protagonisti in scena.

Sul palco Ale Franz, accompagnati da Rossana Carretto e Raffaella Spina, artefici di un intreccio esplosivo di risate, colpi di scena e reazioni comiche a catena, in uno spettacolo che come sempre parla di noi, parte da noi e racconta di noi, come se fossimo davanti a uno specchio.

Uno spettacolo scoppiettante, leggero e divertente perché, di ridere, non ci stanca mai… proprio come di amare.

LA COMMEDIA

scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini

Alberto Ferrari e Antonio De Santis

con Ale & Franz

e con Rossana Carretto e Raffaella Spina

regia Alberto Ferrari

produzione Enfi Teatro

Biglietti da 17* a 27 euro

7 euro speciale giovani fino a 25 anni (valido nei palchi laterali di III ordine e loggione)

*ridotto valido per under 25, over 65, possessori Marche Cultura Card e convenzionati vari

in prevendita qui esclusivamente per la seconda recita

7 giorni prima di ogni spettacolo vendita biglietti per la prima recita

BIGLIETTERIA TEATRO LA NUOVA FENICE 071 9307050

aperta il giorno precedente lo spettacolo dalle ore 17 alle ore 20

il giorno di spettacolo dalle ore 16

INFO AMAT 071 2072439 [lunedì – venerdì orario 10 – 16]

L’acquisto on line comporta un aggravio del costo in favore del gestore del servizio e non consente di accedere alle categorie di riduzione.