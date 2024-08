Ortezzano, restyling di Piazza della Libertà: proseguono i lavori

ORTEZZANO (FM) – È in corso di svolgimento l’intervento di rigenerazione urbana di Piazza della Libertà, ad Ortezzano , per cui l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha appena liquidato al Comune (soggetto attuatore) la cifra di 99.000 euro quale primo acconto dell’importo totale, che ammonta a 330.000 euro.

Si tratta di lavori ricompresi nel Pnc Sisma, che puntano alla riqualificazione di un luogo di aggregazione che nel tempo ha perso la sua funzione di socializzazione, essendo utilizzato prevalentemente come parcheggio.

«L’attuazione del Pnc rappresenta un passaggio importante dell’opera di ricostruzione avviata nel cratere del centro Italia – spiega il Commissario Straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione Guido Castelli –. L’obiettivo non è solo quello di ricostruire case ed edifici pubblici, ma di restituire alle comunità dell’Appennino spazi migliorati e vivi. Ringrazio, come sempre, il gran lavoro di tecnici e amministratori, dell’Usr Marche e del presidente della Regione Francesco Acquaroli».

“L’intervento a Piazza della Libertà consentirà ai miei concittadini di riappropriarsi di uno spazio importante per la nostra comunità che, attraverso quest’opera di rigenerazione e riqualificazione, sarà più vivibile e fruibile – ha dichiarato la Sindaca di Ortezzano, Carla Piermarini -. Si tratta di miglioramenti non solo estetici, ma sostanziali, e io non posso che essere soddisfatta per questo risultato reso possibile grazie al Programma NextAppennino e al lavoro del Commissario Castelli e dell’Usr”.

Piazza della Libertà, sita fuori dal perimetro del centro storico, in una zona edificata negli anni ’60, sta subendo una interessante opera di restyling con materiali ecologici e sostenibili. Dal nuovo marciapiede con pavimentazione architettonica, base del percorso di collegamento tra via Spontini e via Roma, fino all’area didattica all’aperto realizzata nei pressi dell’aiuola sud, grazie ad una rampa e ad una scalinata ed alla ristrutturazione del viale di ingresso alberato posto a nord.

E poi, ancora, segnaletica di sicurezza luminosa sulle gradonate, riqualificazione della pavimentazione dell’atrio di ingresso alla palestra e dello spazio antistante alla vicina scuola primaria, un passaggio per raggiungere l’ingresso della stessa primaria, nuovi dissuasori in prossimità delle aree verdi e il potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica.