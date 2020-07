“La Notte dei Desideri”, Porto Potenza Picena si vestirà di bianco

POTENZA PICENA – In occasione della manifestazione indetta dalla Regione Marche “La Notte dei Desideri” che si svolgerà venerdì 31 luglio, a cui il Comune di Potenza Picena ha aderito con un programma ideato in collaborazione con l’Associazione Commercianti e la Pro Loco rivierasca, Porto Potenza Picena si vestirà di bianco. Decorazioni a tema del centro città, intrattenimento per bambini a cura della Zucca Magica con il laboratorio “Polvere di Stelle”, passeggiate guidate con lanterne e negozi aperti per i “Venerdì del Porto” si intrecceranno, a partire dalle ore 21,15, con lo spettacolo di musica dal vivo in Piazza della Stazione dove sarà presente anche il “Punto dei Desideri” pronto ad accogliere e regalare una torcia a chiunque si presenti vestito di bianco. Per l’occasione la Torre di S.Anna verrà illuminata di blu, colore dei sogni e dei desideri.

“Un evento regionale al quale abbiamo voluto e potuto partecipare – ha detto l’Assessore al Turismo, Tommaso Ruffini – grazie ad un lavoro sinergico tra Amministrazione Comunale e associazioni territoriali. Ancora una volta, e soprattutto in questo momento così particolare per tutti, si è data prova di compattezza ed unitarietà che fa ben sperare per il futuro prossimo”.