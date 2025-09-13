Potenza Picena, minaccia e porto abusivo d’armi: denunciato un 45enne

L’uomo, di origini libiche, senza fissa dimora aveva aggredito e minacciato con una pistola due operatori della Croce Rossa

PORTO POTENZA PICENA – I Carabinieri della Stazione di Porto Potenza Picena hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, un uomo di 45 anni, di origini libiche, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di un’aggressione e minaccia ai danni di due operatori della Croce Rossa Italiana.

Un’ambulanza della C.R.I., con due operatori a bordo, alle prime luci dell’alba di un giorno di inizio agosto, è intervenuta nel parcheggio antistante un esercizio pubblico a Civitanova Marche per soccorrere un cittadino tunisino di 43 anni, residente in provincia, in stato di overdose da sostanze stupefacenti.

Nel pieno delle operazioni di soccorso, è giunto un uomo che, impugnando una pistola e in preda a un atteggiamento esagitato e violento, ha aggredito verbalmente e minacciato i due operatori pretendendo di salire a bordo dell’ambulanza insieme al suo amico tunisino. I due operatori, non senza difficoltà, sono riusciti a calmare l’esagitato che, poco dopo, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini avviate dai militari, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza sia pubbliche che private, alle diverse testimonianze raccolte e alla denuncia sporta da una delle vittime, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza contro il libico 45enne. Così, per lui, è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per minaccia e porto abusivo d’armi.