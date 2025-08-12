Montecassiano, Montefano e Montelupone lanciano “Sinapsi”

Nell’ambito del bando regionale “Borgo Accogliente”, proseguono le procedure amministrative con la firma delle convenzioni tra Regione e Comuni coinvolti nei progetti. Nasce il nuovo modello di Borgo interconnesso con “Sinapsi”

MARCHE – I Comuni di Montecassiano, Montefano e Montelupone lanciano il progetto “Sinapsi– Nuove connessioni attrattive tra e con i borghi”, nell’ambito del bando regionale Borgo Accogliente. L’iniziativa nasce per costruire una rete turistica integrata, capace di valorizzare i tre centri storici in chiave contemporanea, promuovendo il turismo sostenibile, culturale ed esperienziale, ed è stata finanziata con 1 milione di euro nell’ambito della strategia di valorizzazione e rilancio dei borghi.

“I Comuni di Montecassiano, Montefano e Montelupone – dichiara il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – hanno saputo unire le forze per creare un progetto innovativo e sostenibile come ‘SINAPSI’. Questo progetto che, come voglio ricordare, rientra in una strategia per la quale abbiamo messo in campo oltre 110 milioni di euro, rappresenta un modello di sviluppo turistico che pone in primo piano la valorizzazione delle identità locali, e dei borghi storici, promuovendo un turismo sostenibile e culturale.

Sono convinto che la collaborazione tra i Comuni e gli altri attori pubblici e privati sia la chiave per il successo di iniziative come questa, e che il progetto ‘SINAPSI’ possa diventare un esempio replicabile per altri territori delle Marche”.

Il progetto si articola in due linee di intervento distinte.

La Linea A è dedicata alla riqualificazione urbana e infrastrutturale, con azioni che riguardano:

• la riqualificazione delle piazze centrali di Montecassiano e Montefano;

• la realizzazione di percorsi ciclabili e aree attrezzate per cicloturisti nei Giardini da Bora;

• la pavimentazione e messa in sicurezza delle principali vie di accesso a Montefano;

• l’interconnessione tra la ciclovia del Potenza e i tre borghi, con interventi di mobilità dolce e paesaggistica.

La Linea B è invece focalizzata su valorizzazione culturale, identitaria e promozione turistica, attraverso:

• la rifunzionalizzazione di spazi storici, come la Taverna di San Michele (Montecassiano), il Museo Ghergo e il Museo della Bicicletta (Montefano), e un edificio polifunzionale per i prodotti tipici (Montelupone);

• il sostegno a investimenti privati per migliorare l’offerta di ospitalità;

• un piano di promo-commercializzazione integrata dei tre borghi, con il supporto di partner istituzionali come UNIVPM, GAL Sibilla e Marca Maceratese;

• l’elaborazione di linee guida ambientali e l’attivazione di un servizio specialistico per lo sviluppo sostenibile del progetto.

Con una durata triennale e un forte coinvolgimento di attori pubblici e privati, “SINAPSI” si propone come modello replicabile di sviluppo turistico armonico, accessibile e rispettoso delle identità locali.

“Per Montecassiano, ‘SINAPSI’ si inserisce perfettamente in un percorso virtuoso che abbiamo intrapreso con determinazione negli ultimi vent’anni – spiega il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena – Grazie a una costante attenzione alla valorizzazione del nostro borgo storico, abbiamo assistito a una crescita significativa e tangibile. L’adesione a circuiti prestigiosi come ‘I Borghi più belli d’Italia’, l’ottenimento della ‘Bandiera Arancione’ e, più recentemente, il riconoscimento delle ‘Spighe Verdi’ non sono solo meri titoli, ma attestazioni concrete del nostro impegno.

Questi riconoscimenti uniti alla grande vivacità del mondo associativo che fa di Montecassiano Paese delle associazioni, hanno non solo potenziato i flussi turistici, portando nuove energie e visitatori desiderosi di scoprire le nostre bellezze, ma hanno anche stimolato una profonda riqualificazione degli spazi pubblici e privati. Abbiamo lavorato instancabilmente per rendere il nostro borgo ancora più accogliente, accessibile e funzionale, preservandone al contempo l’autenticità e il fascino storico. ‘SINAPSI’ – conclude il sindaco Catena – ci offre ora l’opportunità di amplificare questi sforzi, creando una rete sinergica con i Comuni limitrofi.

La riqualificazione delle piazze centrali

la rifunzionalizzazione di spazi storici come la Taverna di San Michele e lo sviluppo di percorsi di mobilità dolce, contribuiranno ulteriormente a rafforzare l’attrattività di Montecassiano e di tutta la vallata. Per proseguire su questo percorso in maniera più incisiva avremmo bisogno di risorse più significative che auspichiamo possano essere stanziate in futuro. Sono convinto che, mettendo a sistema le nostre eccellenze e collaborando con determinazione, potremo costruire un modello di sviluppo turistico armonico e rispettoso delle nostre identità locali, un modello replicabile che ci permetterà di continuare a crescere, valorizzando al meglio il nostro inestimabile patrimonio”.

Dichiarazioni

“Con il progetto ‘Borghi Accoglienti’ la Comunità di Montelupone conferma l’importanza della sinergia con gli altri Comuni del territorio nel perseguire la valorizzazione della valle del Potenza – spiega il sindaco di Montelupone Rolando Pecora – In particolare vengono conseguiti ulteriori e importanti obiettivi come lo sviluppo della mobilità sostenibile con il potenziamento della pista ciclopedonale lungo il fiume Potenza che consente il collegamento con i Comuni di Macerata, Montecassiano e Montefano. Viene inoltre realizzata una struttura per tutte le attività e manifestazioni di promozione turistica all’interno del centro storico di Montelupone che incrementa la quantità e la qualità dell’offerta di servizi, in rete con i Comuni di Montecassiano e Montefano”.

“Nell’ambito del progetto si è condivisa con i Comuni di Montecassiano e Montelupone l’idea di proporre un unico progetto integrato e funzionale allo sviluppo cicloturistico dei rispettivi territori, anche alla luce degli investimenti già promossi dai tre Enti e delle esigenze di completamento delle connessioni ciclabili – sottolinea il sindaco di Montefano Angela Barbieri – In un ipotetico itinerario infatti il cicloturista potrebbe partire da Montelupone, giungere a Montefano per visitare il Museo della Bicicletta ed il Museo Ghergo, e spostarsi verso Montecassiano per tornare a Montelupone in un unico anello. Rappresenta per noi in quanto amministratori un’occasione unica per poter valorizzare il nostro borgo storico creando una sinergia con i Comuni limitrofi.

L’iniziativa – aggiunge il sindaco Barbieri – promuove un turismo lento e responsabile, che rispetta l’ambiente e le comunità locali, valorizzando le tradizioni e l’artigianato tipico, mettendo in luce il valore storico, artistico e culturale dei borghi, incentivandone il recupero e la conservazione. In questo modo, la promozione dei borghi come luoghi di interesse culturale e turistico può attirare nuovi residenti e invertire il trend dello spopolamento, mantenendo vive le tradizioni e il tessuto sociale”.