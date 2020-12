Montecarotto, “Produzioni agroalimentari e mercati internazionali”: domani il webinar

MONTECAROTTO (AN) – Un webinar per accrescere la consapevolezza dell’importanza delle produzioni sullo scenario internazionale e per affermarsi sui mercati export. Venerdì 11 dicembre alle ore 10:30 nell’ambito di “Marche Webinars di Hesis” si affronterà il tema delle “produzioni agroalimentari e mercati internazionali”.

L’incontro verrà trasmesso dalla Sala Web-Conference della cantina Moncaro, e sono previsti gli interventi di Francesco Battistoni – Senatore della Repubblica , Vice Presidente IX Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare, Mirco Carloni, Vice Presidente della Regione Marche e Assessore Regionale all’Agricoltura, Mirko Bilo’ Consigliere Regionale delle Marche e Componente della II^ Commissione Sviluppo Economico e Doriano Marchetti, presidente di Moncaro con la moderazione di Salvatore Piscitelli Senior Advisor di Hesis, nonché esperto di relazioni internazionali.

“Bisogna agire in maniera coordinata per aumentare le quote di export di prodotto marchigiano – spiega Riccardo Strano, presidente di Hesis – È importante offrire assistenza alle nostre imprese mediante opportunità concrete e di visione, finalizzate alla progettazione di azioni efficaci che aiutino ad uscire dal buio di questo periodo. Quello di domani sarà un seminario ricco di testimonianze e proposte da parte di rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, di opinion makers di settore”.

