Monte San Giusto, divieto di avvicinamento e di dimora per un 78enne

MONTE SAN GIUSTO (MC) – I Carabinieri della stazione di Monte San Giusto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Macerata nei confronti di un uomo di 78 anni, già residente in paese e oggi senza fissa dimora.

Secondo quanto disposto dal giudice, all’anziano è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla persona offesa a una distanza inferiore ai 500 metri. Contestualmente, è scattato anche il divieto di dimora nei comuni di Monte San Giusto, Morrovalle e Civitanova Marche.

Il provvedimento nasce dal rifiuto dell’uomo di accettare l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo. I Carabinieri proseguiranno con i controlli sul territorio per verificare il rispetto delle misure imposte dall’autorità giudiziaria.