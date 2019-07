Monsampolo del Tronto, Vintage Village 2019

MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) – Il 20 e il 21 luglio si svolgerà a Monsampolo del Tronto la V edizione di Vintage Village. Cultura e musica degli anni 40 e 50 accenderanno il Borgo storico in un magico momento d’incontro per appassionati di un’epoca ispiratrice e per coloro che desiderano immergersi in una festa piena di colori e suoni fuori dal comune. Il Vintage Village – Un Borgo in Festa proietta il vecchio incasato di Monsampolo del Tronto indietro nel tempo per rivivere i leggendari Forties and Fifties.

Organizzato dal Comune di Monsampolo del Tronto e dall’ Associazione 17festival sotto la direzione artistica dell’agenzia Seventeen eventi con il contributo del Bim Tronto e dell’Assemblea legislativa della Regione Marche, il Vintage Village aprirà le sue virtuali porte il 20 luglio, alle ore 18.00 in piazza Marconi.

Massimo Narcisi, Sindaco di Monsampolo del Tronto: “Siamo felici che il connubio con il Vintage Village si rinnovi per il terzo anno consecutivo. Monsampolo del Tronto è diventato, negli ultimi anni, uno dei borghi più visitati del Piceno, grazie anche alle azioni sinergiche nel territorio. La sfida è quindi far crescere sempre di più il Festival come elemento costitutivo della nostra offerta turistica: è un lavoro impegnativo ma anche molto stimolante. A tal proposito, dopo la cerimonia di apertura del festival, sabato 20 luglio alle 18,30 in Piazza Marconi, inaugureremo anche il nuovo Punto Iat e la nuova segnaletica turistica. Con questi strumenti, fondamentali per l’accoglienza, accompagneremo, con discrezione, turisti e visitatori alla scoperta del Borgo.”

È convinto anche Massimo Croci dell’Associazione 17festival che il Vintage Village sia un vero e proprio volano per l’economia del Borgo: “Noi dell’associazione siamo in fermento e veder crescere questa manifestazione ci riempie di sano orgoglio. Ad ingressoo gratuito, la festa si svolgerà principalmente in Piazza Roma e Piazza Castello, dove saranno allestiti due palchi. I concerti in programma vedono la partecipazione di artisti che inseguono la storia del Rock’n’Roll raccontata nelle sue molteplici declinazioni: swing, rockabilly, rhythm and blues per citarne alcuni. Non solo musica, al Vintage Village è possibile trovare il mercatino d’epoca, con abbigliamento, accessori, dischi in vinile, aree food & beverage, barber shop, hair style & make up, artisti di strada e moltissimo altro ancora. Sarà possibile parcheggiare sulla panoramica verso Acquaviva, ma più comodamente si potrà usufruire del servizio bus navetta gratuito da Stella di Monsampolo (da piazza Bachelet, piazza Binni, incrocio via G. Battista-Corradi). L’obiettivo è far vivere il centro storico tramite la musica e trasformarlo in un luogo accogliente. Porteremo infatti delle novità nell’accoglienza all’ ingresso del vecchio incasato, proprio perché i visitatori – turisti, appassionati o residenti che siano – sono i veri ambasciatori del nostro territorio.”

Il 20 luglio entrerà nel vivo la programmazione musicale e culturale del Vintage Village – Un Borgo in festa. In Piazza Castello dalle ore 19.00 il Dj set di Roxi Rose accenderà la colonna sonora del Festival, creando occasioni di ballo. In Piazza Roma alle ore 20 in scena lo spettacolo “Hairspray Over Dreams”, seguito alle ore 21.00 dal concerto della band Orbit. In piazza Castello alle ore 22 on stage il concerto della band Radio Vintage, in Piazza Roma, alle ore 22.30 saliranno sul palco The Boogiecheckers. La serata si conclude a mezzanotte con il piccante spettacolo di burlesque di Giuditta Sin in piazza Castello.

Domenica 21 luglio si replica. In Piazza Roma alle ore 19.00 il dj set Fatti Un Giro seguito alle ore 21.30 dal sound dei Bop Meters. In Piazza Castello alle ore 19.00 il Dj set di Roxi Rose, seguito alle 21.00 dall’esibizione Hair Style 50′, dalla band The Catfishers alle 22. Chiude la V edizione del Vintage Village – Un Borgo in Festa lo spettacolo di burlesque di Candy Rose alle ore 24.

Info fb:@vintagevillageunborgoinfesta