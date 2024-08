Modulor – Architetture di Suono, il 23 agosto a Jesi

Nel cuore del centro storico di Jesi , a Palazzo della Signoria, va in scena la seconda edizione del festival di musica elettronica ed elettroacustica Modulor

JESI (AN) – Venerdì 23 agosto 2024 si terrà a Jesi , presso il Cortile del rinascimentale Palazzo della Signoria in Piazza Angelo Colocci, la seconda edizione del festival Modulor – Architetture di Suono. Dopo il successo della prima edizione, si rinnova l’appuntamento con la musica elettronica ed elettroacustica nello straordinario contesto architettonico di uno dei palazzi storici più importanti della regione Marche. Novità di quest’anno: l’evento è ad ingresso libero.

Sostenuto del Comune di Jesi, il festival Modulor – Architetture di Suono vede alla regia l’associazione culturale Acusmatiq MATME, co-organizzatrice del festival Acusmatiq di Ancona. E’ coadiuvata dall’agenzia di promozione musicale PEYOTE creativity contamination system e, in questa occasione, da Offset, realtà italiana promotrice di musica sperimentale e d’avanguardia. Il festival vuole collegare gli esperimenti più interessanti del panorama italiano nell’ambito della ricerca musicale elettronica ed elettroacustica con la riscoperta e la valorizzazione della storica e importante vocazione del territorio marchigiano in ambito di strumenti elettronici.

Obiettivo dell’evento è, infatti, far crescere un senso di consapevolezza e promuovere l’apertura verso nuove forme ed espressioni musicali, mettendole in relazione virtuosa con il territorio ed il suo tessuto culturale specifico.

La seconda edizione inoltre vedrà protagonisti l’affermato musicista e sperimentatore tarantino Valerio Cosi, la reunion del duo Synusonde composto dal pianista Matteo Ramon Arevalos e dal compositore elettronico Paolo F. Bragaglia a più di dieci anni dall’ultima apparizione dal vivo. Inoltre ci saranno le performance di Leonardo Gabrielli e del duo Synthilla composto da Enrico Pierantognetti ed Enrico Marconi.

L’ingresso è gratuito.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la Sala Maggiore della Biblioteca Planettiana, all’interno del Palazzo della Signoria.

PROGRAMMA

Comune di Jesi, Acusmatiq, Peyote e Offset presentano:

MODULOR – ARCHITETTURE DI SUONO

Seconda Edizione – 23/08/2024 – Cortile del Palazzo della Signoria, Jesi

Ore 21:00 – Synthilla live

Enrico Marconi sax, soma pipe – Enrico Pierantognetti synth modulare

Synthilla è un progetto che nasce dall’incontro fra Enrico Marconi (sax, guitar, soma pipe) e Enrico Pierantognetti (sintetizzatore modulare). Principalmente fondato sull’improvvisazione, le loro sonorità partono da un dialogo interattivo fra i loro strumenti che si influenzano costantemente durante la performance. Un flusso sonoro che attraverserà atmosfere aliene e rarefatte, ritmi acidi e impertinenti.

Ore 21:30 – Leonardo Gabrielli live

synth modulare

Leonardo Gabrielli è docente universitario e ricercatore e si occupa di circuiti e tecnologie per il suono per passione e per professione da sempre. Collabora con Acusmatiq dal 2013 ed oggi ne è responsabile scientifico. E’ promotore del software libero e della sintesi modulare virtuale, ma per il suo set a questa edizione di Modulor porterà con sé (quasi) solamente moduli Eurorack hardware.

Ore 22:00 – Synusonde live:

Matteo Ramon Arevalos pianoforte – Paolo F. Bragaglia elettronica

Il progetto Synusonde, mette in gioco elementi dell’elettronica contemporanea e il corpo sonoro di uno degli strumenti più importanti della tradizione occidentale, il pianoforte. Una continua ricerca di un punto di equilibrio, tra acustica ed elettronica, tra sperimentazione e tensione armonica. Quadri sonori inediti, densi e affascinanti, dove traspaiono influenze trasversali ed eclettiche: dalle avanguardie del ‘900 alla ambient music, passando per il minimalismo e la glitch music.

Matteo Ramon Arevalos è pianista e compositore. In qualità di pianista ha collaborato con le compagnie teatrali Fanny & Alexander, Masque Teatro, Nerval Teatro e recentemente con Societas Claudia Castellucci in “Fisica dell’aspra comunione”. Come compositore ha collaborato con la regista Elisabetta Sgarbi per la colonna sonora dei suoi film tra cui “Raffaello – La Stanza della Segnatura” (2010), con il regista Hanspeter Ammann nel film “Late Penang Afternoon” (2017). Ha pubblicato per College Music due delle sue composizioni per pianoforte: “Vivo Marcia Fantasia” (2002) e “Nocturne 1996” (2006). Attualmente è impegnato in duo con Camilla Lopez per il progetto “Teleion – Frammenti di musica antica greca”, recentemente la pubblicazione del CD per Tunitemusic Records Label. È attivo in concerti come solista in progetti di sue composizioni per pianoforte e per pianoforte video preparato: “La Folia” e “Metamorphosis”.

Paolo F. Bragaglia è un compositore elettronico dallo stile eclettico e personale. Nasce nel mondo del tutto analogico della new wave e si spinge fino ai nostri giorni digitali. Da sempre interessato alla metamorfosi del suono attraverso i generi musicali, nel corso degli anni allarga i suoi interessi verso i possibili rapporti della musica con l’immagine in movimento, gli spazi architettonici, le arti visive, la parola e la scena.

Ore 23:00 – Valerio Cosi live

elettronica

Valerio Cosi è un compositore polistrumentista tarantino noto per suonare il sassofono come strumento principale, mescolato a texture elettroniche. Il suo lavoro musicale lo vede come un performer che mescola una personale combinazione di psichedelia, elettronica e jazz con significativi elementi di krautrock, musica etnica e industriale. Gestisce la sua propria etichetta chiamata Dreamsheep. Nel 2014 ha remixato la band Perth (insieme a Jay Watson dei Tame Impala, Mei Saraswati, ecc.) per la Hidden Shoal Records. Recentemente ha pubblicato un lavoro collaborativo con Brad Rose (FoxyDigitalis, Room40) chiamato “Oriente Lux”. Valerio ha collaborato dal vivo con Steve Noble, Thollem McDonas, Bill Kouligas, Julie’s Haircut, Makoto Kawabata, Os Loosers, Ginevra Nervi, Midori Hirano, Jay Glass Dubs e altri. Il suo ultimo album “The Aqueduct Walk” è stato pubblicato su Longform Editions a dicembre 2023.