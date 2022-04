Mercatino Antiquario di Ascoli Piceno, dal 16 al 18 aprile una edizione straordinaria

ASCOLI PICENO – La Pasqua 2022 porta ad Ascoli Piceno l’edizione più bella e grande del Mercatino Antiquario che per l’occasione si arricchisce di una giornata in più, il Lunedì dell’Angelo.

Duecento gli espositori partecipanti che accenderanno la curiosità del pubblico con mille chicche di antiquariato, collezionismo, vintage e molto altro ancora.

Ricchissima anche la presenza di artigiani e produttori enogastronomici che per l’occasione proporranno prodotti e decorazioni a tema pasquale.

Come ormai tradizione, domenica 17 Aprile dalle 9 alle 12 presso i Giardini del Palazzo Comunale in Piazza Arringo torna la “Colazione di Pasqua“, tipica colazione marchigiana dei giorni di Pasqua. In un’atmosfera di convivialità e di festa, il pubblico potrà degustare i cibi tipici della mensa pasquale: pizza di formaggio, piconi, salame, frittata con le erbette, uova sode.

La tavola della colazione di Pasqua, aperta a tutta la cittadinanza e ai turisti, ripercorrerà la dimensione domestica e conviviale del rito pasquale traendo spunto da antichi documenti e ricettari e da testimonianze della tradizione orale.

I prodotti della colazione sono offerti da Gruppo Gabrielli S.p.a. e Sabelli.

A farci compagnia gli amici di Trallallero il gruppo di musica popolare che ci proporranno il vasto repertorio di canzoni e musiche popolari dei giorni di Festa.

Torna l’atteso appuntamento con Ti racconto Ascoli, le visite guidare alla scoperta della città le domeniche del Mercatino. Grazie alla guida esperta dell’Associazione Marche V Regio, in collaborazione con il Mercatino Antiquario, andremo alla scoperta di “Ascoli e la sua pietra” con una passeggiata tra piazze, palazzi e chiese. In questa edizione straordinaria in occasione della Pasqua, saranno tre giorni di mercato e tre giorni di visite guidate con doppio appuntamento.

16 17 18 aprile, tre giorni e sei guide, nel centro storico di Ascoli Piceno. E’ possibile scegliere il giorno e l’orario preferito, prenotare e lasciarsi guidare nella città del travertino. Partenza ore 10.30 e ore 15.00 davanti il centro informazioni turistiche di piazza Arringo. Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima (fino ad esaurimento posti), contributo visita guidata € 15, bambini fino a 12 anni gratis. 𝗦𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱.

Per info e prenotazioni 347 6590764 scopriascoli@gmail.com.

INFO:

Tel e fax 0736 256956 393 9862023 FB @Mercatino.Antiquario www.mercatiniantiquari.com

Orario: Piazza Arringo e Piazza del Popolo sabato, domenica e lunedì dalle 9 alle 19.

Via del Trivio, Piazza Roma, Chiostro di San Francesco sabato dalle 15 alle 20, domenica e lunedì dalle 9 alle 19.

Prossime edizioni 14 e 15 maggio, 18 e 19 giugno 2022.