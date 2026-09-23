Memorial “Toti Barone”: il 26 settembre a San Severino Marche

Torna il Memorial “Toti Barone” nel ricordo dello storico coach che ha scritto la storia del basket settempedano e non solo

SAN SEVERINO MARCHE- Il palasport comunale “Albino Ciarapica” Città di San Severino Marche è pronto ad accendersi per un appuntamento ormai irrinunciabile per gli appassionati della palla a spicchi e dell’intera comunità cittadina: sabato 26 settembre si terrà infatti la 23esima edizione del Memorial “Toti Barone”, organizzato dalla Società Amatori Basket guidata dal presidente Enrico Bonci.

L’evento, che gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale, unisce come ogni anno l’agonismo della pallacanestro regionale alla promozione dei valori formativi e sociali dello sport giovanile.

La manifestazione custodisce gelosamente la memoria di Antonino “Toti” Barone, storico e indimenticabile allenatore della Società Amatori Basket e autentica istituzione del basket settempedano. Tecnico di grande spessore e figura di riferimento per generazioni di cestisti, Barone ha lasciato un’impronta indelebile nella crescita sportiva e umana di tanti giovani del territorio, collaborando anche con la Federazione e firmando pubblicazioni tecniche di grande valore come il manuale “Basket Minestrone”, punto di riferimento per molte realtà cestistiche. A lui è intitolata anche la palestra dell’Istituto Comprensivo “P. Tacchi Venturi”.

Il parquet del palasport “Ciarapica” vedrà alternarsi momenti dedicati ai più giovani e sfide di cartello tra importanti realtà della pallacanestro marchigiana con il coinvolgimento della Amatori Basket San Severino Marche, della Vigor Matelica e del Cus Macerata. Questo il programma: alle ore 16 amichevole giovanile, alle 17 inizio del triangolare tra le tre squadre, alle ore 18:45 presentazione ufficiale del minibasket e del settore giovanile della Società Amatori Basket.

A seguire incontri sul parquet e presentazione ufficiale della prima squadra per la nuova stagione agonistica. Alle ore 20 premiazioni finali alla presenza delle autorità cittadine e dei vertici della società organizzatrice.

La cittadinanza, gli sportivi, le famiglie e tutti i sostenitori dei colori biancorossi sono invitati a partecipare numerosi per vivere un pomeriggio di grande pallacanestro e per stringersi ancora una volta nel ricordo di Toti Barone.

Nella foto: alcuni giovani cestisti settempedani al Palasport comunale