A San Severino Marche la Festa di San Pacifico: ecco gli appuntamenti

SAN SEVERINO MARCHE – La comunità settempedana si prepara ai festeggiamenti in onore di San Pacifico, compatrono della città, la cui ricorrenza liturgica è fissata per giovedì 24 settembre.

Quest’anno poi l’evento riveste un significato particolarmente intenso e simbolico per l’intera cittadinanza.

Infatti a causa dei lavori di restauro, miglioramento sismico e risanamento conservativo del santuario originario, danneggiato dal sisma del 2016, l’urna con le sacre spoglie del Santo è stata trasferita temporaneamente all’interno della chiesa di San Domenico, nel cuore del centro cittadino.

Una collocazione che riporta simbolicamente San Pacifico proprio tra le vie e le piazze dove nacque e visse parte della sua esperienza spirituale. Al secolo Carlo Antonio Divini, il Santo nacque a San Severino Marche nel 1653, vi morì il 24 settembre 1721, e fu proclamato santo nel 1839, lasciando un segno indelebile di profonda devozione, misticismo e carità nella storia della chiesa marchigiana.

I festeggiamenti religiosi in particolare si articoleranno in due momenti centrali:

giovedì 24 settembre, giornata di festa liturgica, sarà caratterizzato da una fitta serie di celebrazioni eucaristiche nella chiesa di San Domenico, previste nei seguenti orari: 7:30, 9, 10, 11:30, 16, 17 e 18:30. Domenica 27 settembre, festa cittadina, la giornata si aprirà alle ore 6:30 con il tradizionale pellegrinaggio a piedi in partenza dal rione Settempeda per raggiungere la chiesa di San Domenico. Anche in questa giornata le Sante Messe si susseguiranno con orario continuato (alle ore 8, 9, 10, 11:30, 16, 17 e 18:30).

Accanto ai momenti di intensa spiritualità, il Comitato e l’Amministrazione comunale hanno promosso un ricco cartellone di eventi civili patrocinati dal Comune: sabato 26 settembre, alle ore 21:15 al teatro Feronia, la compagnia teatrale “Terra dei Fioretti” porterà in scena la divertente commedia dialettale dal titolo “Don Antò, la parrocchia e lu pallò!”.

Domenica 27 settembre, dalle ore 15 in piazza del Popolo, spazio ai più piccoli con la simpatica manifestazione “Pompieropoli”, un pomeriggio ludico e formativo organizzato per far vivere ai bambini l’esperienza di “pompiere per un giorno” tra giochi, attività e postazioni dedicate.

Per tutti i partecipanti saranno offerti gratuitamente truccabimbi, pop-corn e zucchero filato. Sempre domenica 27, alle ore 16 nella chiesa di San Domenico, la giornata di festa si arricchirà delle note e delle melodie del concerto eseguito dal Corpo Filarmonico “Francesco Adriani”.