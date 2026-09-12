Macerata, tentativo di truffa ai danni di un’anziana: denunciati due uomini

MACERATA – La Polizia di Stato ha individuato e fermato due uomini, di 57 e 24 anni, entrambi provenienti dalla Campania, ritenuti coinvolti in un tentativo di truffa ai danni di un’anziana di 85 anni, grazie alla tempestiva segnalazione della donna al 112.

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi a Macerata, dopo che la donna aveva segnalato la presenza sotto la propria abitazione di due uomini che si erano qualificati come finanzieri.

Con la scusa di un problema riguardante la figlia e la sua autovettura, i due le avevano chiesto di preparare denaro, monili in oro e preziosi che sarebbero poi passati a ritirare.

All’arrivo della Squadra Volante, i due si erano già allontanati a bordo di una Fiat Panda. La Sala Operativa diramava immediatamente la nota di ricerca del veicolo, che poco dopo veniva intercettato e fermato nella zona di Sforzacosta da un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diretto dal Commissario della Polizia di Stato Marco Angelo Martello.

Uno dei due uomini, il 24enne, veniva riconosciuto senza esitazione dagli operatori come il passeggero della vettura vista allontanarsi dall’abitazione dell’anziana.

Gli agenti, nel frattempo, avevano verificato le condizioni della donna, che confermava quanto segnalato al 112. L’anziana aveva preparato i preziosi richiesti, ma, quando i due sedicenti finanzieri si erano presentati sotto casa, non aveva aperto il portone e aveva chiamato la Polizia di Stato, impedendo così che la truffa fosse portata a compimento.

I due venivano accompagnati in Questura e sottoposti a perquisizione personale e veicolare, con esito negativo.

Alcuni telefoni cellulari rinvenuti nella loro disponibilità venivano sequestrati in quanto ritenuti pertinenti al reato di tentata truffa aggravata in concorso.

Uno dei due risulta inoltre gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui un analogo tentativo di truffa aggravata commesso nei giorni precedenti a Civitanova Marche, per il quale gli era stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune per un anno, emesso dal Questore di Macerata.

Dell’attività è stata data notizia all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

L’episodio conferma l’importanza di prestare la massima attenzione alle richieste di denaro o preziosi avanzate da persone che si presentano come appartenenti alle Forze dell’ordine o ad altri enti, soprattutto quando fanno riferimento a presunti incidenti o situazioni di emergenza che coinvolgono familiari. In caso di dubbio, è fondamentale non consegnare denaro o oggetti di valore, non far entrare estranei in casa e contattare immediatamente il 112.