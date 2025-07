Marchestorie Show a Macerata con i New Trolls e Roberta Giallo

Mercoledì 30 luglio, in Piazza della Libertà, a Macerata il concerto dei New Trolls e Roberta Giallo e la partecipazioni di altri ospiti.Ingresso libero

MACERATA – Countdown per Marchestorie Show – Aspettando il Festival, con la grande musica live dei New Trolls la storica band italiana e la cantautrice Roberta Giallo con tanti ospiti, a ingresso libero, mercoledì 30 luglio alle ore 21 a Macerata in Piazza della Libertà.

Il secondo di cinque appuntamenti speciali, uno per ogni provincia, che accompagneranno il pubblico verso la V edizione di “Marchestorie – Poesia di Teatri” il Festival della Regione Marche, promosso da Fondazione Marche Cultura che vede la direzione artistica, dalla sua nascita per il quinto anno consecutivo, di Paolo Notari, affiancato dal 2024 dal poeta di fama nazionale Davide Rondoni e la conduzione di Alvin Crescini, in programma dal 13 settembre al 16 novembre 2025.

Dichiarazione

“La volontà della Regione Marche di introdurre e presentare con eventi speciali la nuova edizione di Marchestorie nelle piazze delle cinque province marchigiane è un’ulteriore dimostrazione di quanto il Festival abbia radicato la propria identità nella poesia e nei teatri dei nostri meravigliosi borghi, veri e propri gioielli storici ed artistici incastonati nelle colline e nelle montagne della Regione. -Ha affermato Paolo Notari direttore artistico di Marchestorie – Per questi eventi speciali di anteprima, abbiamo scelto artisti che possano portare sulle piazze la grande storia della musica italiana. A Macerata, avremo sul palco l’energia contagiosa dei New Trolls, un viaggio immersivo nella musica italiana attraverso i più grandi successi del leggendario gruppo musicale.”

A seguito dello scioglimento della band originale, Il Mito New Trolls nasce nel 1998, grazie al chitarrista Ricky Belloni e a Giorgio Usai tastiere e voce dello storico gruppo che accompagnati da Alex Polifrone (batteria) e Andrea Cervetto (basso e voce) proseguono da anni in Italia e nel mondo la storia leggendaria dei New Trolls. A Macerata si potrà rivivere un’emozionante immersione musicale nei più grandi successi dei New Trolls, più vivi che mai nei cuori degli italiani, da “Una miniera”, “Aldebaran”, “Quella carezza della sera” a “Concerto Grosso” e molte altre per un indimenticabile concerto live sotto le stelle.

Tra gli ospiti musicali attesi della serata la cantautrice Roberta Giallo, scrittrice, visual artist, attrice e performer teatrale nota al grande pubblico per le sue originali e funamboliche performance, eseguite in solo pianoforte e voce.

Roberta Giallo vanta numerose collaborazioni con grandi artisti, uno su tutti Lucio Dalla che si era particolarmente affezionato alla sua musica. Per l’occasione la talentuosa cantautrice originaria di Senigallia offrirà al pubblico originali interpretazioni di alcune tra le più iconiche canzoni di Lucio Dalla.

A Marchestorie Show

si potrà assistere all’esibizione unica di Diego Trivellini, l’incredibile “uomo Fisorchestra” che con la sua straordinaria fisarmonica elettronica, capace di ricreare l’emozione di un’intera orchestra sinfonica di cento strumenti, si esibirà con un omaggio al Maestro Ennio Morricone.

Sul palco di Macerata l’antropologo Giacomo Recchioni racconterà la storia dei borghi marchigiani come sono nati e sviluppati nel corso dei secoli.

Il poeta e scrittore Alessandro Moscè parlerà della poesia e della letteratura dei borghi marchigiani che hanno tracciato le vie della nostra cultura e il legame indissolubile tra le parole e i luoghi che le hanno ispirate.

Una serata di grande musica e divertimento, spettacolo e poesia, per immergersi nello spirito della nuova edizione di Marchestorie, che accanto ai racconti e alle tradizioni dei borghi marchigiani celebra quest’anno la magia dei loro splendidi teatri storici.

Le prossime tappe di “MArCHESTORIE Show – Aspettando il Festival” dirette da Sabino Morra, aperte al pubblico, con inizio alle ore 21, saranno: il 5 agosto con Filippo Graziani a San Benedetto del Tronto, in Piazza Matteotti; l’11agosto a Marina di Altidona, Lungomare, Piazza Garibaldi e il 13 agosto a Fano, Ex Chiesa San Francesco con la Fisorchestra Marchigiana diretta dal M. Daiana Dionisi.