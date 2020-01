“Marche in Mostra”, tutto esaurito al teatro di Pollenza

Grande serata per il quarto appuntamento del tour finalizzato a promuovere il territorio marchigiano

POLLENZA (MC) – Quarto appuntamento del tour “Marche in Mostra” nel suggestivo Teatro “G. Verdi” di Pollenza. Un teatro da “tutto esaurito” ed un pubblico molto attento alle curiosità, informazioni, novità e particolarità dei nostri territori.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Pollenza, Mauro Romoli che accompagnato dal Prof. Andrea Marinozzi noto antiquario ed esperto d’arte, da Rossano Mari e Fabrizio Fabrizi esperti restauratori pollentini hanno illustrato le caratteristiche principali che fanno di Pollenza un comune famoso nel mondo appunto per l’artigianato e il restauro. Sul palco anche Marco Romiti collezionista e fondatore del Museo della Vespa di Pollenza.

Dalla vespa alla bicicletta con MARCHE OUTDOOR. Alberto Mazzini ha illustrato il nuovo fantastico progetto della Regione: scoprire le Marche in sella alla bicicletta. Pedalata dopo pedalata, dal mare alla montagna passando per i dolci crinali, la nostra regione si svela in un paesaggio sempre nuovo (info su marcheoutdoor.it).

Ospiti e protagonisti della serata anche il Sindaco di Macerata Romano Carancini che ha illustrato la nuova stagione dello Sferisterio e ha incuriosito i presenti con aneddoti sulla “sua” Macerata, dalla case in terra cruda al famoso orologio astronomico presente sulla torre civica; il Sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi che con la sua travolgente simpatia ha coinvolto i presenti con racconti sulla Basilica di San Nicola, sul Castello della Rancia e sulla Biennale dell’Umorismo la manifestazione internazionale alla quale partecipano artisti e vignettisti satirici da tutto il mondo. Presente la Vice-Sindaco di San Severino Marche Vanna Bianconi che ha magistralmente spiegato le caratteristiche e i luoghi storicamente e turisticamente più importanti di San Severino Marche: Piazza del Popolo, la Pinacoteca Civica, la frazione di Elcito, ecc. e gli eventi più famosi.

Il Comune di Treia era rappresentato dall’Assessore allo Sviluppo e politiche giovanili Ludovica Medei che ha fornito tante curiosità su Treia e sulla famosa Disfida del Bracciale. In ultimo, ma non per meno importanza, Marta Pantanetti Vice-Sindaco e Assessore al Turismo del Comune di Urbisaglia che ha coinvolto i presenti sui luoghi caratteristici del suo Comune a partire dalla Rocca, al Parco Archeologico, non tralasciando l’importanza dell’artigianato e degli antichi mestieri che caratterizzano in maniera unica i nostri paesi.

La serata è stata allietata da due ospiti di eccezione e marchigiani doc: i comici LANDO & DINO con le loro famose barzellette hanno divertito e regalato tantissime risate a tutti i presenti.

Alla conduzione un magistrale Alvin Crescini, un preparatissimo Luca Ciarpella e Musica live con i “Pulse Brothers Band”.

Sono intervenute tutte le Associazioni del territorio: Botteghe del Centro Storico, Proloco di Pollenza, Casette Verdini e Proloco giovani di Casette Verdini, Ass. Pro-Rambona, Corpo Bandistico Giuseppe Verdi, ASD Montemilone, Polisportiva Juvenilia, Polisportiva Pollenza 2008, Carabinieri in Congedo, Società Mutuo Soccorso, Avis, Avulss e Aido, il Gruppo Folkloristico “Le Canestrelle” e tutti i Comitati di Quartiere.

Marche in Mostra è il progetto pensato, realizzato e prodotto da Peaktime Marketing & Comunicazione.

La serata, che sarà trasmessa sui canali Tv Centro Marche, Canale Italia, Sky, si è conclusa con un ricco buffet preparato dal Forno di Luisa.

Prossimo appuntamento MERCOLEDI’ 22 GENNAIO a Grottammare presso la Sala Kursal

Partner dell’iniziativa Hotel Horizon, Infissi Design, Laser Informatica, Samo Materassi, Il Castagno Brand Village, Di Battista scatolificio, Fintel e Istituto Bambin Gesù.