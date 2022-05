Marche, il 7 maggio torna il Monte Catria Skytrail

Un’esperienza unica sulle montagne dell’Appennino centrale tra boschi incantati e vette con suggestivi panorami

SERRA SANT’ABBONDIO – Sabato 7 maggio 2022 torna il Monte Catria Skytrail, due giorni di grande offroad. Sarà una straordinaria edizione, perché non solo si punta apertamente ai 500 iscritti che per una gara simile sono un limite importante, ma molti atleti di primo piano hanno accettato la sfida e saranno al via a Serra Sant’Abbondio per un evento che torna ad essere il riferimento per l’offroad non solo delle Marche, ma di tutto il Centro Italia.

Hanno già dato la loro adesione Emanuele Ludovisi (Ambassador Hoka), uno dei più grandi trailer nella storia laziale e Mirko Fioretti (Asd Space Running) che prenderanno parte al percorso lungo (che assegnerà 3 punti Itra) di 52 km per 3.900 metri. Sui 28 km per 2.000 metri (2 punti) ci saranno invece Giacomo Forconi (Trail Running Project), Giorgio Lampa (Space Running), Domenico Gioiosi (Ambassador Hoka) e Francesca Farneti (Space Running), tutti atleti con un curriculum importante nell’offroad. In programma anche la gara sui 16 km per 900 metri che darà un punto Itra.

L’appuntamento è per il 7 maggio nel piazzale antistante il palazzo comunale di Serra Sant’Abbondio, da dove verrà dato il via alle ore 5:30 per il percorso lungo, mentre gli altri due percorsi si disputeranno domenica, entrambi con partenza alle 9:00. Per l’ultratrail sono previsti 5 punti di controllo, presso il rifugio Il Boccatore, la cima del Monte Catria, i rifugi Cotaline e Vernosa e la partenza della funivia a Caprile. Tre invece per il medio e uno per il corto.

Chi volesse può ancora iscriversi alla gara fino alla sera di oggi, mercoledì 4 maggio, ma solo per i due percorsi più brevi, ai costi rispettivi di 45 e 35 euro. Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 3 donne di ogni tracciato.

Per informazioni: Asd Corripergola, https://www.montecatriaskytrail.it/

.