Caselle di Maltignano, il 6 e il 13 settembre tornano le lezioni di yoga

MALTIGNANO – Nei giorni di sabato 6 e 13 settembre tornano le lezioni estive gratuite di yoga che si svolgeranno presso la pineta degli impianti sportivi in via Lombardia a Caselle di Maltignano.
Si tratta di una iniziativa che rientra nel progetto “Laboratori territoriali di prevenzione della salute” realizzato da Cooperativa DLM col sostegno di Fondazione Cassa Di Risparmio Di Ascoli Piceno e di Komen Italia Ets, col patrocinio del Comune di Maltignano.
Le lezioni, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 10.
La partecipazione al progetto è gratuita, occorre però preiscriversi contattando il numero 3495711408( tramite messaggio).
Per seguire le lezioni occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano.
In caso di maltempo le lezioni si svolgeranno presso il Laboratori del Teatro delle Foglie a Folignano (in via Roma dietro la chiesa di San Gennaro).