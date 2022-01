Macerata, riparazione condotta gas: oggi e domani modifiche alla circolazione in via Marche

MACERATA – Per consentire lavori urgenti di riparazione a una condotta del gas in via Marche, la Polizia locale ha emesso un’ordinanza valida dalle 8 di oggi martedì 25 gennaio fino alla mezzanotte del 26 gennaio che prevede la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale di via Marche, nel tratto interessato dai lavori altezza civico 13, con regolamentazione:

– via Marche: divieto di transito, eccetto veicoli diretti al supermercato Coal, anche per i pedoni nel tratto interessato dai lavori;

– piazza XXV Aprile / via Verdi: divieto di transito a mt.100 per via Marche, eccetto veicoli diretti al supermercato Coal;

– via Urbino: direzione obbligatoria a sinistra, verso via Marche.