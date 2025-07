Macerata, torna il progetto “Stai al fresco”

MACERATA – In risposta alla forte ondata di calore in atto, il Comune di Macerata ripropone, da oggi primo luglio fino alla fine di agosto, il progetto “Stai al fresco”, con l’obiettivo di garantire un supporto concreto a tutte quelle persone più vulnerabili, in particolare agli over 65, che possono essere maggiormente esposti a rischi per la salute e all’isolamento.

Il progetto, grazie anche alla collaborazione dell’Ircr, prevede la predisposizione di apposite zone di refrigerio, accessibili a tutta la cittadinanza.

“È importante, soprattutto in situazioni di emergenza come quella attuale, fare rete e garantire chenessuno resti indietro – interviene la vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro –. Con ‘Stai al fresco’ vogliamo offrire un ‘rifugio’ a tutti coloro che soffrono il caldo e hanno bisogno di un luogo sicuro nel quale trascorrere le ore più critiche della giornata. Non si tratta però solo di luoghi fisici, ma anche di opportunità di socializzazione, momenti di incontro per le persone, in particolare per quelle che vivono situazioni di fragilità. L’isolamento è spesso una delle sfide più grandi per le persone vulnerabili, e con ‘Stai al fresco’ vogliamo abbattere queste barriere, offrendo un ambiente accogliente e confortevole”.

Uno degli spazi è la sala polivalente che si trova in piazza Mazzini 34 dotata di aria condizionata e di tutti i servizi necessari per assicurare un ambiente confortevole e sicuro durante le ore più calde della giornata. Qui gli anziani verranno coinvolti in attività aggregative e ludico – ricreative e chi lo desidera, portando il pasto da casa, potrà condividere con gli altri anche il momento del pranzo.

La sala sarà accessibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Per frequentare la sala polivalente non è necessaria la prenotazione mentre ulteriori informazioni è possibile richiederle al numero 0733.263026.

Altro spazio a disposizione è quello della biblioteca comunale Mozzi Borgetti, in piazza Vittorio Veneto, 2, munita di aria condizionata, dove gli utenti avranno la possibilità di leggere quotidiani e libri e partecipare al servizio di informazione digitale. La biblioteca è accessibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:30 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Nelle giornate in cui l’allerta meteo prevede bollino arancione e rosso anche l’associazione di volontariato Macerata Soccorso mette a disposizione della cittadinanza le sale climatizzate della propria sede, che si trova in piazzale Ciccolini a Sforzacosta.