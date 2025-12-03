Macerata, Polizia di Stato: arrestato 34enne pluripregiudicato

MACERATA – Nel pomeriggio di ieri, 2 dicembre, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Macerata, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, di 34 anni, operaio, pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, originario della regione Toscana e residente in città.

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di reati predatori, gli agenti hanno proceduto al controllo di un soggetto, il quale aveva a suo carico pendente un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo, all’esito del controllo positivo, veniva condotto in Questura per gli accertamenti foto dattiloscopici. Il provvedimento è stato emesso in quanto l’uomo si è reso responsabile di plurimi reati, fra cui quello di rapina, truffa, maltrattamenti in famiglia e lesioni, tutti commessi fra gli anni 2011 e 2013. Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa di reclusione di Fermo ove dovrà scontare una pena di anni 3 e mesi 7 di reclusione.