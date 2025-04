Macerata Musei, Pasqua e “ponti”: iniziative e orari

Pasqua e “ponti” con la rete , aperture straordinarie, mostre ed esposizione

di opere provenienti dai depositi

MACERATA – Un invito alla scoperta, alla meraviglia e alla condivisione della bellezza, in occasione delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e 1° maggio, Macerata Musei annuncia un ricco programma di iniziative e aperture straordinarie dei contenitori culturali della città all’insegna della partecipazione e della valorizzazione del patrimonio artistico.

“Questo periodo rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale, rendendo la città di Macerata ancora più accogliente e fruibile per residenti e visitatori – interviene l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Le festività ci offrono il momento ideale per esplorare insieme i tesori che custodiamo. I nostri musei e gli spazi espositivi saranno aperti perché vogliamo che tutti possano godere della bellezza del nostro patrimonio, che è patrimonio di tutti.

L’invito è quello di visitare i nostri contenitori culturali e di lasciarsi ispirare dalla loro bellezza e a scoprire le storie che raccontano, capaci di far sentire ogni cittadino orgoglioso del proprio patrimonio”.

Per celebrare la primavera culturale, i Musei Civici esporranno eccezionalmente alcune opere provenienti dai depositi, tracciando inediti racconti e proponendo al visitatore nuove visioni del patrimonio culturale locale.

Nella Galleria dell’Eneide, infatti, sarà possibile osservare il disegno preparatorio per la grande tela esposta nella medesima Galleria, realizzato da Luigi Garzi e rappresentante Venere nella fucina di Vulcano, una grande testimonianza dell’abilità compositiva e narrativa dell’artista tardo barocco. In visione anche l’opera Enea e Didone si inoltrano verso la grotta di Francesco Solimena, un prezioso bozzetto che conserva la memoria della grande tela un tempo appartenuta alla famiglia Buonaccorsi ed oggi conservata al Museum of Fine Arts di Houston, già presente nel percorso espositivo.

Trovano poi posto nel percorso espositivo del piano nobile, una pregevole Madonna di Loreto ed una Natura morta d’ambito italiano, entrambe parte del lascito della marchesa Irene Costa Ciccolini Silenzi, che pervenne al Comune di Macerata nel 1956 arricchendo notevolmente il patrimonio culturale cittadino.

Aperture straordinarie

I Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, l’Arena Sferisterio e la Torre Civica saranno eccezionalmente aperti domenica 20, lunedì 21 e venerdì 25 aprile con orario continuato 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30.

Anche l’Infopoint Macerata sarà aperto domenica 20, lunedì 21 e venerdì 25 aprile 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30.

Per quanto riguarda l’Ecomuseo Villa Ficana resterà chiuso lunedì 21 aprile mentre sarà aperto domenica 20 e venerdì 25 aprile ore 15:00 – 19:00.

Il Museo Civico di Storia Naturale

resterà chiuso domenica 20 aprile, mentre sarà aperto lunedì 21 e venerdì 25 ore 15:00 – 18:00, e il Mubi, con la mostra “Inattesi ospiti. Biodiversità in cambiamento nelle Marche”, resterà chiuso sabato 19 e domenica 20 aprile, mentre dal 5 aprile sarà aperto il sabato ore 16:00 – 19:00 e la domenica ore 10:00 – 13:00.

La Biblioteca Mozzi Borgetti sarà aperta sabato 19 aprile dalle 9:00 alle 13:00, mentre rimarrà chiusa il 20, 21 e 26 aprile. Si ricorda che per alcune sedi è consigliata la prenotazione.

VISITE GUIDATE SPECIALI

 Sabato 26 aprile, ore 11:30 – Palazzo Buonaccorsi

 Mercoledì 30 aprile, ore 18:30 – Torre Civica

Le visite guidate sono comprese nel biglietto di ingresso. Prenotazione consigliata al numero 0733 060279 o scrivendo a macerata@sistemamuseo.it .

EVENTI E MOSTRE IN PROGRAMMA

“Paper carriage: handle with care!”

Dal 10 aprile al 18 maggio 2025 presso il Museo della Carrozza – Palazzo Buonaccorsi

Orari: martedì – domenica 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30

Una carrozza a grandezza naturale realizzata con la tecnica dell’origami diventa simbolo di

partecipazione e creatività collettiva. Protagonista è l’artista tedesco Frank Bölter, che in collaborazione con gli studenti della Scuola Superiore Giacomo Leopardi dell’Università degli Studi di Macerata e del Liceo Artistico Cantalamessa ha realizzato una monumentale opera in carta, omaggiando il Museo della Carrozza di Macerata.

Il progetto è parte del Programma di Residenza d’Artista e si configura come esperienza di arte relazionale, culminata in un corteo simbolico che ha attraversato la città, in un gesto collettivo ed inclusivo, trasportando le opere co-realizzate con studenti e cittadini da Piazza V. Veneto sino ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi.

“Pussycat” – mostra personale di Maria Giampieretti fino al 26 aprile 2025 – Centro Visite

Ecomuseo Villa Ficana. Orari: martedì – venerdì 9:00 – 13:00 | sabato 12, 19, 26 e domenica 13, 20 aprile 16:00 – 19:00. Ingresso libero. Una mostra intima e ironica che esplora, con sguardo contemporaneo, la relazione tra natura, affetti e memorie attraverso il disegno e la narrazione visiva.

Durante l’apertura sarà inoltre possibile visitare il borgo storico di Villa Ficana accompagnati dai volontari dell’Ecomuseo.