Macerata, lavori in via Mancini e in via Crescimbeni: modifiche alla viabilità

Allaccio alla rete fognaria (via Mancini ) e lavori edili (via Crescimbeni), in arrivo due ordinanze della Polizia locale di Macerata

MACERATA – Due nuove ordinanze sono state emesse dalla Polizia locale per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in via Mancini e in via Crescimbeni dove verranno effettuati, rispettivamente, lavori per allaccio alla rete fognaria ed edili.

Per quanto riguarda via Mancini l’ordinanza, in vigore venerdì 10 ottobre, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, prevede:

– via Mancini (lato via Robusti): divieto di transito con sbarramento, eccetto residenti e carico/scarico fino al civico 18 e divieto di sosta con rimozione coatta, nel tratto interessato dai lavori;

– strada comunale Torregiana (lato ingresso galleria): divieto di transito, eccetto residenti e residenti in via Mancini fino al civico 22.

Il provvedimento che riguarda via Crescimbeni, in vigore mercoledì 22 ottobre, dalle ore 8:30 alle 12:30, stabilisce:

– via Crescimbeni (tratto compreso tra via XX Settembre e via Lauri): divieto di transito,

eccetto residenti per accesso aree private e veicoli di soccorso in emergenza;

– via Crescimbeni (tratto compreso tra P.za V. Veneto e via XX Settembre): divieto di transito eccetto carico e scarico e residenti e obbligo di svolta a destra verso via XX Settembre, eccetto residenti;

– via XX Settembre (tratto compreso tra via Ricci e via Crescimbeni): inversione del senso di marcia, con senso unico a salire e direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da piazza Oberdan;

– via Domenico Ricci / piazza V. Veneto: direzione obbligatoria a sinistra, verso via P. Matteo Ricci, per l’uscita dal centro storico.