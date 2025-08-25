Macerata, Festa delle Canestrelle: modifiche alla viabilità

MACERATA – Domenica 7 Settembre si terrà a Macerata la Festa della Madonna della Misericordia con la Festa delle Canestrelle alle ore 17.30 e a seguire la Santa Messa nella Cattedrale di San Giovanni. Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale per la “Festa delle Canestrelle”

Domenica 7 settembre , in piazza Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, piazza della Libertà (anche gli stalli di sosta per persone con disabilità) via Don Minzoni e piazza Strambi sono previsti il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 14:30 alle 20:00 (eccetto i veicoli della Diocesi e dello staff organizzativo) e la sospensione momentanea della circolazione stradale, per tutte le categorie di veicoli, durante lo svolgersi della processione religiosa (dalle 17:00 alle 18:30) con deviazione obbligatoria in via Armaroli dei veicoli in ingresso da Rampa Zara.

Previsti, il divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli in via Don Minzoni (direzione piazza Strambi) durante lo svolgimento della manifestazione della benedizione del raccolto; la sospensione della circolazione in Rampa Zara per consentire l’uscita dei carri da piazza Strambi percorrendo via Don Minzoni, via Zara e Rampa Zara in deroga al senso unico di marcia, fino a raggiungere viale Leopardi; la rimozione temporanea dei manufatti divisori dell’Area Pedonale di piazza della Libertà.