Macerata, Coronavirus: il sindaco convoca un incontro per fare il punto sull’emergenza

MACERATA – Il sindaco Romano Carancini ha convocato per domani lunedì 9 marzo, alle 12, nell’Auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti un incontro con i capigruppo del Consiglio comunale, del presidente dell’assise cittadina Luciano Pantanetti e i componenti della Giunta per fare il punto sull’emergenza Coronavirus.

“In questa fase difficile per il Paese a causa dell’emergenza sanitaria, nel quale le singole città sono comunità indispensabili per muoversi in armonia alle disposizioni generali e ritornare prima possibile ad una normale vita ordinaria – interviene il sindaco Romano Carancini – anche la politica delle città deve provare a parlare con uno spirito unitario, senza distinzioni ed appartenenze.

Per questa ragione, in questo momento, raccolta anche la disponibilità manifestata da alcuni esponenti della opposizione, ho convocato per domani mattina alle ore 12, nell’Auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti, un incontro con tutti i capigruppo del Consiglio Comunale oltre al Presidente del Consiglio Luciano Pantanetti e i membri della Giunta.

L’incontro tra il Sindaco – Autorità di Protezione Civile nel territorio cittadino – e i rappresentanti dell’intero Consiglio Comunale servirà a fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus, condividere le prospettive, raccogliere eventuali suggerimenti, trovare metodo di confronto per le prossime settimane”.