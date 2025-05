A Macerata “Tu, musica, parola del silenzio”: il concerto di Antonino De Luca

Il concerto, un evento collaterale di Prima Scena, il festival dedicato alla scenografia, si terrà, sabato 24 maggio, presso lo Stabile di Macerata, sede dello Sperimentale Teatro A

MACERATA – Sabato 24 maggio alle ore 21 Lo Stabile di Macerata (Palazzina STA, via Panfilo 13B), sede dello Sperimentale Teatro A diretto da Allì Caracciolo, ospiterà il concerto del fisarmonicista Antonino De Luca dal titolo “Tu, musica, parola del silenzio”.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è parte del calendario degli eventi collaterali di Prima Scena, il festival dedicato alla scenografia che da maggio a settembre animerà diverse città delle Marche con spettacoli, mostre e incontri con registi e scenografi del panorama cinematografico italiano e internazionale.

De Luca proporrà un repertorio originale in cui la fisarmonica, arricchita da effetti sonori,

attraversa atmosfere musicali diverse. Un concerto che unisce ricerca timbrica, sensibilità

interpretativa e sperimentazione contemporanea.

Fisarmonicista e compositore, Antonino De Luca è uno dei musicisti più raffinati del panorama contemporaneo, che intreccia repertorio classico e jazz. Ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali, portando la sua musica in teatri e festival di prestigio. Il suo brano “Le stelle” è la colonna sonora ufficiale di Prima Scena, scelto per la sua capacità evocativa e la profonda connessione con l’immaginario visivo del festival.

Per informazioni e prenotazioni: 0733 239211 – 333 2710420 – 331 9377643.