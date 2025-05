A Macerata torna il Career Day dell’Università

Si svolgerà venerdì prossimo nella sede di Piazza Strambi 1 e rappresenterà un momento di incontro diretto tra studenti, laureati e mondo del lavoro

MACERATA – Un’occasione concreta per studenti e laureati in cerca di un primo contatto con il mondo del lavoro: venerdì 9 maggio 2025, l’Università di Macerata organizza una nuova edizione del Career Day, che si svolgerà nella sede di Piazza Strambi 1, nel cuore del centro storico cittadino. Per accedere ai colloqui, studenti, laureati e laureandi di Unimc possono registrarsi tramite il sito www.unimc.it/careerday.

L’iniziativa – promossa in collaborazione con Adecco e con il patrocinio del Comune di Macerata. Partecipano anche Regione Marche, Eures, Europe Direct, Centri per l’impiego, Istao, Sviluppo Lavoro Italia e Informagiovani Macerata – è stata presentata ieri dal rettore John Mc Court, dalla delegata per il Placement Laura Marchegiani, dal direttore generale Domenico Panetta e dalla direttrice della filiale maceratese di Adecco Laura Farotto, direttore Filiale di Macerata.

Il Career Day, tra gli eventi più attesi del calendario di Unimc dedicato all’orientamento e all’accompagnamento al lavoro, rappresenta un momento di incontro diretto tra giovani in formazione e referenti delle risorse umane di quasi 70 aziende e associazioni di categoria, pronti ad accogliere candidature, illustrare opportunità di lavoro e stage retribuito, valutare i profili professionali dei partecipanti. Saranno presenti anche sei spin off e i referenti della piattaforma Alumni di Unimc.

Le porte si apriranno alle 9 per l’accoglienza e la registrazione, mentre dalle 10:30 alle 15 sarà possibile partecipare ai colloqui individuali presso gli stand aziendali allestiti all’interno della sede. È consigliato portare più copie del curriculum vitae e prepararsi a brevi incontri conoscitivi con i reclutatori.

Come ogni anno, il Career Day è anche un’opportunità per approfondire temi chiave legati al lavoro: grazie al contributo di Adecco, l’edizione 2025 ospiterà il laboratorio “Mercato del lavoro e ruolo delle soft skills nei processi di assunzione”, pensato per fornire strumenti pratici e aggiornati a chi si affaccia al mondo professionale. I Centri per l’impiego saranno insieme ai servizi Eures e Europe Direct della Regione Marche per offrire colloqui individuali, consulenze, raccolta di candidature per offerte regionali, nazionali ed europee, oltre a informazioni aggiornate su politiche attive, mobilità professionale e programmi promossi dall’Unione Europea.

Lo scorso anno l’iniziativa ha registrato oltre 300 partecipanti, quest’anno le registrazioni sono già di più, segno di un interesse crescente per questo momento di orientamento e confronto tra università e mondo produttivo.