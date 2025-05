Macerata, Carabinieri: esito servizio di controllo del territorio

MACERATA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata, nell’ambito dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio predisposti in occasione del ponte del 1° maggio, hanno svolto numerosi servizi interessando sia le principali arterie stradali sia quelle secondarie, garantendo la presenza anche nelle località costiere e montane particolarmente frequentate da turisti e gitanti.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata, hanno segnalato alla Prefettura di Macerata due stranieri, un 35enne afgano e un tunisino 25enne, entrambi residenti nel capoluogo, che sono stati trovati in possesso, di complessivi 3 gr. circa di sostanza stupefacente per uso personale non terapeutico. L’hashish rinvenuta a carico dei predetti è stata sequestrata amministrativamente e posta a disposizione dell’Autorità competente.

Anche i Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tolentino hanno segnalato alla locale Prefettura un 35enne di San Severino Marche che, controllato in quel centro alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di circa 1,5 gr. di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e all’uomo è stata ritirata la patente di guida.