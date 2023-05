Loreto, Convegno Compag sulla filiera del grano duro

La Federazione Nazionale delle Rivendite Agrarie sta organizzando un evento di informazione e confronto sui temi di attualità per il settore al fine di sottolineare l’importanza del grano duro per le Marche

LORETO (AN) – Compag, la Federazione nazionale delle rivendite agrarie (struttura verticale di Confcommercio e associata al Coceral, che rappresenta i commercianti di mezzi tecnici e gli stoccatori di cereali e proteaginose) sta organizzando per lunedì 5 giugno 2023 a Loreto un convegno in collaborazione con Confagricoltura sul tema della filiera del grano duro.

La coltivazione del grano duro riveste un’importanza fondamentale in alcuni territori italiani. Tra questi, per tradizione e vocazione produttiva, spiccano le Marche. Con questa premessa, l’evento si prefigge di sottolineare l’importanza del grano duro per le Marche attraverso un confronto tra i politici e i rappresentanti di questa importante filiera da cui traggono origine i prodotti che contraddistinguono il Made in Italy.

La partecipazione in presenza al convegno è libera, previa iscrizione tramite link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-limportanza-del-grano-duro-nelle-marche-633243366957