“La vita accanto” di Marco Tullio Giordana nei cinema delle Marche

Il 26 e 27 agosto il regista presenterà a Pesaro, Fano e Senigallia il suo ultimo film “La vita accanto”

SENIGALLIA – La Fondazione Gabbiano di Senigallia in collaborazione con Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission presenta una straordinaria iniziativa in programma lunedì 26 e martedì 27 agosto presso alcune delle principali sale della Comunità della nostra regione.

Il regista Marco Tullio Giordana presenterà nelle nostre sale il suo ultimo film “La vita accanto”, tratta dall’omonimo romanzo di Mariapia Veladiano, vincitore del Premio Calvino 2012.

Presentato in anteprima al Locarno Film Festival (fuori concorso) e acclamato dalla critica e dal pubblico, il film parla di amori, di diversità, della difficoltà del giudizio altrui e delle soffocanti relazioni familiari.

Ambientato fra gli anni ’80 e i 2000, la sceneggiatura è firmata dal regista insieme a Marco Bellocchio e Gloria Malatesta. Racconta uno spaccato d’Italia fragile e incosciente e una storia difficile che mette in contrasto la diversità con la capacità di amare.

La storia si volge a Vicenza, dove Maria scopre di essere incinta e annuncia con gioia la sua gravidanza al marito Osvaldo, affermato ginecologo. Ma quando la neonata Rebecca viene al mondo ha una vistosa macchia rossa sul viso. Maria la rifiuta, individuando in quella “voglia” l’oscuro segno di un peccato nascosto.

“Continua la presenza di grandi protagonisti del cinema italiano nelle sale marchigiane – commenta Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura. – Vivere il cinema in prima persona è sempre un’esperienza stimolante e lo sarà in particolare con un regista di fama internazionale come Marco Tullio Giordana, che ringrazio per la sua disponibilità.”

Il film esce nelle sale oggi, 22 agosto.

“La vita accanto”: ecco il calendario di eventi previsti

Lunedì 26 agosto – Cinema e Arena Gabbiano Senigallia

ore 18.30 sala interna – presentazione film, a seguire proiezione

ore 20.00 in arena – apericinema su prenotazione con posti limitati (gabbiano@cinemagabbiano.it)

ore 21.30 in arena – presentazione film e incontro con il pubblico a fine proiezione

Martedì 27 agosto – Cinema Solaris Pesaro

ore 20.30 – presentazione film, a seguire proiezione

Sempre martedì 27 agosto – Arena Bcc Fano

ore 21.30 – presentazione film e incontro con il pubblico a fine proiezione

Francesco Gesualdi, responsabile di Marche Film Commission commenta: “Siamo lieti di avere nelle Marche un regista che si distingue per il cinema d’impegno civile e che ha sempre saputo raccontare l’Italia nella sua complessità e bellezza. Lo ringraziamo per la disponibilità a portare nelle sale, a contatto con il pubblico, un nuovo grande film italiano”.

Carmine Imparato, responsabile programmazione sale circuito regionale Acec Marche (le Sale della Comunità) aggiunge: “Dopo gli applausi ricevuti al Locarno Film Festival (presentato fuori concorso), siamo contenti di iniziare la nuova stagione cinematografica ospitando un Regista che da sempre ha a cuore le sale cinematografiche e lo dimostra stando vicino ad esse accompagnando i suoi film anche in provincia. Non potevamo iniziare in maniera migliore, anche per quest’anno, il nostro consueto viaggio all’interno del cinema italiano e ai suoi Autori e protagonisti”.

Data l’eccezionale presenza del regista e la probabile alta affluenza, si rivolge a tutti gli spettatori un pressante invito a munirsi del biglietto in prevendita già da ora nei cinema predetti. Ricordiamo che i biglietti sono facilmente acquistabili anche online o al botteghino nei giorni precedenti l’evento o il giorno stesso.

www.cinemagabbiano.it

www.masetticinema.it

www.solarispesaro.it